Papa Francesco muore a 88 anni: rivelata la causa della morte

Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Solo pochi minuti fa, la Città del Vaticano ha rivelato la causa della morte di Papa Francesco. Mentre le speculazioni iniziali collegavano la sua morte alla doppia polmonite che ha combattuto all'inizio di quest'anno, il Vaticano ha ora chiarito la causa.

Secondo precedenti riferimenti, il pontefice aveva subito un'emorragia cerebrale nella sua residenza di Casa Santa Marta. Nonostante l'iniziale silenzio della Santa Sede, ora è chiaro che la sua morte non è stata collegata ai problemi respiratori che ha dovuto affrontare negli ultimi mesi.

In una dichiarazione ufficiale rilasciata lunedì sera, la sala stampa del Vaticano ha confermato che Papa Francesco è morto per un ictus seguito da un'insufficienza cardiaca lunedì mattina presto. "Un ictus, seguito da coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile", ha riferito Vatican News.

In quello che ora si legge come un commovente addio, Francesco ha trascorso la domenica di Pasqua in mezzo a un mare di fedeli, salutando dal suo veicolo senza assistenza di ossigeno e condividendo la sua benedizione finale. Il suo corpo giacerà nella Basilica di San Pietro, con sepoltura prevista a Santa Maria Maggiore.