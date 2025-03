Papa Francesco torna in Vaticano dopo una polmonite pericolosa per la vita Dopo cinque settimane in ospedale, l'88enne pontefice continua la sua convalescenza a casa, con due mesi di riposo prescritto davanti.

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Papa Francesco ha fatto il suo atteso ritorno in Vaticano domenica, dopo uno straziante ricovero ospedaliero di cinque settimane a causa di una doppia polmonite pericolosa per la vita. Il suo spavento per la salute aveva suscitato preoccupazione a livello globale, ma l'88enne pontefice inizia ora un periodo di riposo e recupero. Dopo aver lasciato il Policlinico Gemelli di Roma, Francesco ha fatto una breve visita alla sua amata basilica di Santa Maria Maggiore prima di proseguire il suo viaggio verso il Vaticano. Sebbene avesse ancora bisogno di ossigeno supplementare, la sua apparizione pubblica da una finestra dell'ospedale ha rassicurato i fedeli, che hanno applaudito la sua resilienza. I medici gli hanno consigliato due mesi di riposo, anche se si spera che gradualmente riacquisterà la piena forza. Papa Francesco // Shutterstock