Papa Leone avverte di una "tirannia maggioritaria" nelle democrazie dopo lo scontro con Trump
Il pontefice sostiene limiti morali al potere in un contesto di crescenti tensioni con il presidente degli Stati Uniti.
Papa Leone XIV ha avvertito che le democrazie rischiano di scivolare nella "tirannia maggioritaria" se perdono le loro fondamenta morali, in dichiarazioni che arrivano poco dopo uno scontro pubblico con Donald Trump.
In una lettera diffusa dal Vaticano, il papa ha affermato: "in mancanza di questa base, (la democrazia) rischia di diventare o una tirannia maggioritaria o una maschera per il dominio delle élite economiche e tecnologiche."
Sebbene non abbia menzionato direttamente gli Stati Uniti o Trump, il tempismo della dichiarazione segue giorni di tensioni crescenti.
Come afferma Papa Leone:
Senza questa base, la (democrazia) rischia di diventare o una tirannia maggioritaria o una maschera per il dominio delle élite economiche e tecnologiche.
Ciò implica che la legittimità dell'autorità non dipenda dall'accumulo di forza economica o tecnologica, ma dalla saggezza e dalla virtù con cui essa viene esercitata.
Temperanza... si dimostra essenziale per l'uso legittimo dell'autorità, poiché la vera temperanza limita un'esaltazione sproporzionata e funge da barriera contro l'abuso di potere.