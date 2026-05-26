Papa Leone chiede la regolamentazione dell'IA in un documento che cita Gandalf

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Papa Leone è tornato a essere una voce importante che chiede la regolamentazione e un migliore controllo di tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale. In un nuovo documento, riportato da Sky News, il pontefice ha chiesto regolamentazioni migliori della tecnologia nel tentativo di rallentare la diffusione della disinformazione e di salvare il mondo dai rischi di conflitti.

Il documento completo riportava il nome latino Magnifca Humanitas (che significa Magnifica Umanità) e nel testo grande, Papa Leone ha affermato che non possiamo fidarci dell'IA per prendere decisioni letali e che è necessaria una migliore regolamentazione in un periodo in cui lo sviluppo dell'IA è completamente fuori controllo.

Per sottolineare ulteriormente questo punto e per esclamare il suo punto sul bisogno dell'umanità di prendersi meglio cura del mondo che abita, Papa Leone incluse una citazione da Gandalf il Bianco da Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, con le parole dell'autore J.R.R. Tolkien che esprimono quanto segue.

"Non è nostro compito dominare tutte le maree del mondo, ma fare ciò che c'è in noi per il soccorso di quegli anni in cui siamo sistemati, sradicando il male nei campi che conosciamo, affinché coloro che sopravvivono dopo possano avere terra pulita da coltivare."

Aggiunge inoltre che dobbiamo costruire una "civiltà dell'amore" e che questa "non nascerà da un singolo gesto o uno spettacolare, ma dalla somma totale di piccoli e costanti atti di fedeltà che fungono da baluardo contro la disumanizzazione".

In definitiva, Papa Leone ha chiesto che la regolamentazione dell'IA venga tolta dalle mani private e che vengano definite politiche per frenare lo sviluppo della tecnologia, mentre " quadri legali solidi, supervisione indipendente, utenti informati e un sistema politico che non abdica alle proprie responsabilità" dovrebbero essere messi in atto per proteggere l'umanità in futuro.