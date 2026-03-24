Papa Leone chiede un divieto globale dei bombardamenti aerei

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Papa Leone XIV ha chiesto un divieto globale degli attacchi militari aerei, sostenendo che tali attacchi sono intrinsecamente indiscriminati e non dovrebbero più far parte della guerra moderna.

Parlando alla Città del Vaticano, il papa ha detto che nessuno dovrebbe vivere nella paura della distruzione "dal cielo", aggiungendo che gli attentati aerei avrebbero dovuto essere vietati dopo i devastanti conflitti del XX secolo.

"Eppure esistono ancora... Questo non è progresso; è una regressione," ha detto, in osservazioni ampiamente interpretate come una risposta al conflitto in corso che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran.

Il papa, il primo americano a guidare la Chiesa cattolica, ha ripetutamente chiesto un cessate il fuoco, descrivendo recentemente la guerra come uno "scandalo per tutta la famiglia umana."