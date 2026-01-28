Papa Leone esorta alla fine globale dell'antisemitismo

HQ

Papa Leone XIV ha utilizzato la sua udienza settimanale in Vaticano mercoledì per chiedere un mondo libero dall'antisemitismo, celebrando la memoria annuale dell'Olocausto con un messaggio di riflessione e speranza.

"Chiedo all'Onnipotente il dono di un mondo senza più antisemitismo e, senza più pregiudizi, oppressione o persecuzione di alcun essere umano," disse, sottolineando la responsabilità morale dell'umanità di prevenire future atrocità.

Il papa, primo leader della Chiesa cattolica nato negli Stati Uniti, ha fatto appello ai leader globali affinché restino vigili affinché il genocidio non colpisca mai più nessun popolo. Le sue osservazioni coincidono con la Giornata Internazionale della Memoria dell'Olocausto, una celebrazione istituita dalle Nazioni Unite per onorare le vittime e educare le future generazioni sugli orrori dell'Olocausto.

I rapporti tra la Chiesa cattolica e l'ebraismo sono migliorati significativamente negli ultimi decenni, e Papa Leone ha continuato la tradizione del suo predecessore, Papa Francesco, di condannare ripetutamente l'antisemitismo.