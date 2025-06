Papa Leone esorta alla moderazione mentre le tensioni tra Israele e Iran si intensificano Il pontefice invita al dialogo e alla responsabilità in uno dei suoi messaggi di pace più forti.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Papa Leone ha invitato sia Israele che l'Iran ad agire con ragione e responsabilità a seguito di una serie di attacchi aerei di rappresaglia. "In un momento così delicato, desidero vivamente rinnovare un appello alla responsabilità e alla ragione". Ti potrebbe interessare:



Israele colpisce l'Iran in un'escalation del conflitto sulle capacità nucleari.



L'Iran contrattacca Israele nell'escalation del conflitto sulle capacità nucleari.

"L'impegno per costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare deve essere perseguito attraverso incontri rispettosi e un dialogo sincero per costruire una pace duratura, fondata sulla giustizia, la fraternità e il bene comune", ha affermato. "Nessuno dovrebbe mai minacciare l'esistenza di un altro", aggiungeva Papa Leone. "È dovere di tutti i Paesi sostenere la causa della pace, avviando percorsi di riconciliazione e promuovendo soluzioni che garantiscano sicurezza e dignità per tutti". Roma, Italia - 11 maggio 2025: Papa Leone XIV, Robert Prevost, recita per la prima volta la preghiera mariana del Regina Coeli dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro // Shutterstock