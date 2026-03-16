Papa Leone esorta i media a mostrare il costo umano della guerra, non la "propaganda"

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Papa Leone XIV ha esortato i giornalisti a concentrarsi sulla sofferenza umana causata dalla guerra ed evitare di trasformare la copertura giornalistica in propaganda. Parlando con le emittenti del programma italiano TG2, il papa ha messo in guardia dal glorificare i conflitti o amplificare le narrazioni di chi detiene il potere.

Il pontefice ha invitato i giornalisti a mostrare "il volto della guerra" raccontando storie dal punto di vista delle vittime. Fare questo, ha detto, aiuta a prevenire che i conflitti vengano rappresentati come un videogioco distaccato dalle loro conseguenze nel mondo reale.

Leo non ha menzionato un conflitto specifico nelle sue dichiarazioni, ma recentemente ha aumentato le richieste di porre fine alla crescente guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Domenica ha esortato a un cessate il fuoco immediato, definendo la violenza "atroce."

I suoi commenti riecheggiano le critiche di Blase Cupich, il cardinale di Chicago che recentemente ha condannato un video sui social media della Casa Bianca che mescolava filmati della guerra in Iran con scene di videogiochi e film d'azione, definendolo "disgustoso."