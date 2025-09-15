Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Papa Leone festeggia il 70° compleanno con migliaia di persone in Piazza San Pietro

La celebrazione ha mescolato musica, preghiera e messaggi di pace.

HQ

Ieri, il Vaticano si è trasformato in un palcoscenico di festa quando Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, ha festeggiato il suo 70° compleanno circondato da un mare di pellegrini in Piazza San Pietro. Ora, sono state condivise alcune immagini della celebrazione che si è svolta in questi ultimi giorni, che includono, tra le altre cose, un concerto con Bocelli e Pharrell Williams, seguito da uno spettacolo di droni. Naturalmente, se sei interessato a vedere queste immagini, puoi farlo qui sotto o tramite il seguente link. Go!

Papa Leone festeggia il 70° compleanno con migliaia di persone in Piazza San Pietro
Castelgandolfo, Italia – 15 agosto 2025: Papa Leone XIV lascia il Palazzo Apostolico e saluta i fedeli in Piazza della Libertà davanti alla Chiesa di San Tommaso da Villanova per la Messa del 15 agosto // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoCittà del Vaticano


Caricamento del prossimo contenuto