Papa Leone festeggia il 70° compleanno con migliaia di persone in Piazza San Pietro

HQ

Ieri, il Vaticano si è trasformato in un palcoscenico di festa quando Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, ha festeggiato il suo 70° compleanno circondato da un mare di pellegrini in Piazza San Pietro. Ora, sono state condivise alcune immagini della celebrazione che si è svolta in questi ultimi giorni, che includono, tra le altre cose, un concerto con Bocelli e Pharrell Williams, seguito da uno spettacolo di droni. Naturalmente, se sei interessato a vedere queste immagini, puoi farlo qui sotto o tramite il seguente link. Go!