Papa Leone indetta una giornata mondiale di digiuno e preghiera per la pace

HQ

Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Papa Leone ha esortato i credenti di tutto il mondo a dedicare una giornata al digiuno e alla preghiera questo venerdì, concentrandosi sulle regioni colpite dalla guerra, tra cui il Medio Oriente e l'Europa dell'Est.

"Mentre la nostra Terra continua ad essere ferita dalle guerre in Terra Santa, in Ucraina e in molte altre regioni... Invito tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto nel digiuno e nella preghiera", ha detto il pontefice durante l'udienza settimanale in Vaticano mercoledì.

Parlando in Vaticano, ha sottolineato la necessità di cercare la pace, la giustizia e il conforto per coloro che soffrono nei conflitti. Il papa ha sottolineato che la preghiera è un modo per le persone di connettersi con uno scopo più alto, riflettendo sulle lotte di coloro che sono colpiti dalla violenza.

Questo appello fa seguito ai suoi continui appelli per fermare le ostilità, in particolare nel conflitto Russia-Ucraina, e sottolinea il suo impegno per la riconciliazione globale. Le comunità di fede sono incoraggiate ad abbracciare la giornata con intenzione spirituale e solidarietà per coloro che sono in difficoltà.