Papa Leone inizia il suo primo viaggio all'estero

Papa Leone è arrivato ad Ankara giovedì per il suo primo viaggio fuori Italia da quando è diventato capo della Chiesa cattolica, scegliendo Turchia e Libano per un tour molto seguito incentrato sulla pace e l'unità cristiana. La visita segna 1.700 anni dal primo concilio ecclesiastico di Nicea, che diede origine al Credo niceno.

Leone, primo papa degli Stati Uniti ed ex missionario in Perù, ha un fitto programma di tre giorni in Turchia prima di proseguire per il Libano domenica. Si prevede che incontri il presidente Tayyip Erdogan, si rivolga ai leader politici e visiti il patriarca ortodosso Bartolomeo a Istanbul. I due si recheranno a Iznik, sede del consiglio storico.

Il Vaticano afferma che Leone parlerà inglese durante il viaggio, una deviazione rispetto alla consueta pratica papale. La sua prospettiva geopolitica rimane in gran parte sconosciuta, rendendo questo tour un momento chiave per gli osservatori. A Beirut, si prevede che il papa faccia appello alla pace mentre il Libano affronta ritrovamenti dal conflitto di Gaza e crescenti timori di un'escalation tra Israele e Hezbollah.