Papa Leone licenzia il vescovo di San Diego arrestato con l'accusa di furto di 250.000 dollari

Papa Leone ha accettato le dimissioni di Emanuel Hana Shaleta dopo che il vescovo è stato arrestato con l'accusa di aver rubato 250.000 dollari alla sua congregazione, ha annunciato martedì la Santa Sede.

Hana Shaleta, che guida la comunità cattolica caldea di San Diego dal 2017, si è dichiarata non colpevole di 16 capi d'accusa, tra cui appropriazione indebita e riciclaggio di denaro, durante un'udienza in tribunale lunedì, secondo quanto riportato dai media locali.

I pubblici ministeri affermano che i presunti crimini sono avvenuti nel 2024 e sono stati scoperti dopo che un dipendente della chiesa ha segnalato fondi mancanti. Le autorità hanno arrestato il vescovo il 5 marzo all'aeroporto internazionale di San Diego mentre tentava di lasciare gli Stati Uniti.