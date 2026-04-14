Papa Leone promette di continuare a parlare contro la guerra dopo l'attacco di Trump

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Papa Leone XIV ha dichiarato che continuerà a parlare contro la guerra nonostante le recenti critiche di Donald Trump, sottolineando il suo impegno per la pace e il dialogo piuttosto che per la confrontazione politica.

Parlando a bordo del suo volo per l'Africa, il papa ha chiarito che non si sarebbe più impegnato direttamente in una disputa con il presidente degli Stati Uniti, ma ha sottolineato che il messaggio del Vangelo non dovrebbe essere "abusato" per scopi politici.

"Continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra", ha detto, sottolineando la necessità di diplomazia, cooperazione multilaterale e "soluzioni giuste" ai conflitti globali. Ha aggiunto che troppe persone innocenti stanno soffrendo e che i leader globali devono cercare alternative alla violenza.

I commenti arrivano dopo che Trump ha descritto il pontefice come "debole" e "terribile per la politica estera", a seguito delle critiche del papa al conflitto iraniano in corso e alle politiche statunitensi.

Papa Leone XIV, primo pontefice nato in America, si è sempre più posizionato come una voce morale contro la guerra, condannando recentemente quella che ha definito la "follia della guerra" e esortando i leader a perseguire soluzioni pacifiche.