Papa Leone spinge per la pace il secondo giorno in Libano

Papa Leone ha continuato a diffondere un messaggio di pace lunedì, incontrando i leader delle principali comunità religiose del Libano, esortandoli a rimanere coinvolti nel paese nonostante anni di conflitti, paralisi politica e profonda crisi economica che hanno spinto molti a lasciare il paese.

Il secondo giorno della sua visita, il papa si recò alla tomba di San Charbel prima di ospitare un incontro interreligioso con leader cristiani, sunniti, sciiti e drusi, oltre a lavoratori migranti. Le folle soffrivano la pioggia ad Annaya per accoglierlo, sperando che la sua presenza potesse sollevare il morale in un paese colpito da crisi sovrapposte.

Un paese colpito da crisi sovrapposte

Il Libano è stato scosso dalle risorse del conflitto di Gaza, dai rinnovati scontri tra Israele e Hezbollah e da un lungo collasso finanziario che ha spinto milioni di persone nella povertà. Il paese ospita anche circa un milione di rifugiati siriani e palestinesi, mettendo a dura prova i già fragili servizi pubblici.

Più tardi lunedì, Papa Leone dovrebbe visitare il luogo dell'esplosione del porto di Beirut del 2020, tenere una Messa all'aperto sul lungomare e incontrare i giovani, dove ci si aspetta che chiami all'unità e alla perseveranza. Visiterà anche un ospedale psichiatrico, una delle poche strutture di salute mentale ancora operative in Libano. Il suo viaggio termina martedì, dopo la prima tappa della sua visita all'estero in Turchia.