Papa Leone XIV celebrerà la prima messa da pontefice venerdì Papa Leone XIV si prepara per la prima Messa nella Cappella Sistina.

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Papa Leone XIV, ex cardinale Robert Prevost, celebrerà oggi la sua prima messa da pontefice nella Cappella Sistina, un giorno dopo la sua storica elezione a primo leader della Chiesa cattolica negli Stati Uniti. La sua inaspettata ascesa segue anni di lavoro missionario in Perù e uno stretto allineamento con la visione del compianto Papa Francesco per l'unità e la riforma. Se vuoi saperne di più sui prossimi eventi, puoi farlo attraverso il seguente link. Papa Leone XIV, già Cardinale Robert Prevost // Shutterstock