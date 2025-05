Papa Leone XIV cerca di riallacciare i legami con le comunità ebraiche Il nuovo pontefice segnala l'intenzione di rafforzare il dialogo interreligioso in mezzo alle tese relazioni tra Vaticano e Israele.

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Martedì, Papa Leone XIV ha espresso il suo impegno ad approfondire il dialogo con le comunità ebraiche di tutto il mondo, citando l'eredità di Nostra Aetate come fondamento. Il messaggio arriva in un momento delicato, poiché le tensioni tra il Vaticano e Israele rimangono alte dopo il conflitto di Gaza. I leader ebrei dovrebbero partecipare alla messa inaugurale del papa, anche se la presenza del governo israeliano è ancora incerta. Roma, Italia 08-05-2025: Il nuovo pontefice appare sul balcone centrale della Basilica di San Pietro: Papa Leone XIV, il cardinale americano Robert Francis Prevost, successore di Papa Francesco // Shutterstock