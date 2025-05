Papa Leone XIV conosce le sue affinità sportive: un tennista dilettante che tifa per i Chicago White Sox

HQ

Il compianto Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, era un rinomato tifoso di calcio, che giocava come portiere in gioventù, era un tifoso della squadra argentina del San Lorenzo de Almagro e ha incontrato diversi calciatori, tra cui i suoi connazionali Leo Messi e Diego Armando Maradona. Il suo successore, Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV, ha qualche affinità con lo sport nota? Certo che lo fa.

Il primo papa nordamericano, nato a Chicago 69 anni fa, ma naturalizzato peruviano, si descriveva come un "tennista dilettante". Lo ha detto in un'intervista sul sito web di Sant'Agostino pubblicata nel settembre 2023, quando è stato nominato cardinale. Alla domanda su cosa gli piace fare nel tempo libero, ha detto che si considera "un tennista dilettante".

"Mi considero un tennista dilettante. Da quando ho lasciato il Perù ho avuto poche occasioni di allenarmi, quindi non vedo l'ora di tornare in campo [ride]. Non che questo nuovo lavoro mi abbia lasciato molto tempo libero per farlo finora."

Stranamente, Leone XIV è stato annunciato nello stesso momento in cui si stava svolgendo una partita di tennis a soli due chilometri di distanza nella più importante competizione tennistica italiana.

Quali squadre di Chicago supporta Leo XIV?

Essendo nata a Chicago, Illinois, è iniziata una nuova disputa tra le più grandi franchigie della città per sapere quali squadre locali hanno la "benedizione" del nuovo Papa. Sebbene non sia confermato né supportato da una fonte specifica, ABC News ha riferito che Robert Prevost è un fan dei Chicago Cubs, una delle squadre di baseball della città.

Tuttavia, questo non è vero... secondo suo fratello, John Prevost, che disse quanto segue a WGN: "Non è mai stato un fan dei Cubs. Quindi non so da dove sia venuto. È sempre stato un fan dei Sox".

La divertente faida sui social media, discutendo su quali squadre tiferà il nuovo Papa, ha raggiunto anche il profilo ufficiale dei Chicabo Cubs su X, quando hanno annunciato allo stadio che "È un fan dei Cubs!", solo per i lettori che aggiungono note che dicono che, in realtà, tifa per i Chicago White Sox.

Al di là del baseball, non si sa se Leo XIV tiferà per i Chicabo Bulls (nella NBA) o per i Chicago Bears (nella NFL). Quello che sostiene, secondo TV Perú, è l'Alianza de Lima, una delle tre principali squadre di calcio peruviane (via RTVE).