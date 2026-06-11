Papa Leone XIV critica i leader europei nel suo discorso sull'immigrazione: i mari sono "cimiteri senza lapidi".

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Papa Leone XIV è stato più esplicito che mai nelle sue critiche alle politiche anti-immigrazione in Europa, mentre il pontefice visitava le Isole Canarie, in un discorso al porto di Arguineguín a Gran Canaria, che nel 2020 ha accolto quasi 3.000 rifugiati africani, è stato stipato per mesi ed è diventato noto come il "porto della vergogna". "L'Europa non può proclamare dignità umana e abituarsi al Mediterraneo e all'Atlantico come cimiteri senza lapidi", ha detto il Papa in un toccante discorso.

"Cari migranti, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Siete persone con famiglie e case abbandonate, con sogni che nessuno ha il diritto di ignorare", ha detto Leone XIV in un evento a cui hanno partecipato migranti, lavoratori e autorità, tra cui il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez e il Presidente delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, come riportato da EFE.

Il discorso del Papa arriva in un momento in cui la società spagnola è divisa, con il partito politico di estrema destra Vox che parla di una "priorità nazionale" che sostituirebbe l'aiuto umanitario agli immigrati, e alcuni membri della gerarchia ecclesiastica spagnola che si schierano con quella politica estrema. Ironia della sorte, le parole del Papa si allineano meglio con i partiti politici di sinistra in Spagna, che hanno intensificato le tensioni nelle istituzioni.

Ma il suo discorso raggiunge l'intera comunità internazionale e altri leader europei che non sono riusciti a risolvere la questione dei rifugiati che entrano nel continente e non hanno fornito loro assistenza né dignità, spesso lasciandoli morire in mare. "Non basta gestire gli arrivi, distribuire i numeri, rinforzare i confini o lamentare morti quando sono già avvenute. Ogni barca che arriva porta non solo migranti; Porta con sé una domanda: che tipo di mondo abbiamo costruito se così tanti dei nostri fratelli e sorelle devono rischiare la morte per cercare la vita?"

Questo atto a Gran Canaria è uno degli ultimi del viaggio di una settimana in Spagna di Papa Leone XIV, un giorno dopo l'inaugurazione dell'ultima torre della Sagrada Familia a Barcellona e l'incontro con le vittime di abusi sessuali a Madrid.