Papa Leone XIV esorta Israele ad aprire l'accesso umanitario a Gaza Il nuovo leader del Vaticano si unisce alle pressioni internazionali per la consegna degli aiuti nel mezzo del conflitto in corso.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Mercoledì, papa Leone XIV ha chiesto a Israele di garantire la consegna di assistenza umanitaria a Gaza, avvertendo del peggioramento della situazione dei civili intrappolati dal conflitto.

Affrontando la situazione durante la sua prima udienza generale, il pontefice ha espresso preoccupazione per le sofferenze dei gruppi più vulnerabili. Il suo appello segue il recente annuncio di Israele di allentare il blocco, anche se gli aiuti non sono stati consegnati. Roma, Italia 08-05-2025: Il nuovo pontefice appare sul balcone centrale della Basilica di San Pietro: Papa Leone XIV, il cardinale americano Robert Francis Prevost, successore di Papa Francesco // Shutterstock