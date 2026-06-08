Papa Leone XIV incontra vittime di abusi sessuali da parte del clero, ma gruppi di attivisti protestano

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La visita di Papa Leone XIV in Spagna è stata piena di atti pubblici, alcuni ecclesiastici e altri civili, come un incontro con personalità del mondo della cultura e dello sport e un discorso al Congresso spagnolo. Ma forse l'atto più significativo è avvenuto lunedì pomeriggio, ed è uno che non è apparso nel calendario ufficiale del Vaticano: un incontro con vittime di abusi sessuali da parte di membri della Chiesa.

L'incontro si tenne nella Nunziatura di Madrid, organizzato dalla Chiesa spagnola. Lunedì mattina, Leone XIV ha descritto il problema degli abusi sessuali nascosti dalla Chiesa come "una piaga" e che la questione "non è chiusa" in un incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale Spagnola, anche se non ha usato le stesse parole (vittime, abusi sessuali o pederastia).

Tuttavia, l'incontro è stato circondato da critiche perché alcune associazioni di vittime si sentono escluse, accusando la Chiesa e il Pontefice di scegliere le organizzazioni e le vittime meno "dissidenti", quelle meno critiche nei confronti della Chiesa e dei tentativi di insabbiamento da parte dei vescovi e di altri membri del clero. "Una mancanza di rappresentatività e pluralismo", come dichiarò Juan Cuatrecasas, presidente dell'ANIR (Associazione Nazionale dell'Infanzia Rubata), in una manifestazione con altre quattro associazioni di vittime vicino alla nunziatura (via El País).

Cuatrecasas aggiunge che la Chiesa agisce in "malafede" perché ha ignorato le loro richieste di incontrare il Papa, mentre Miguel Hurtado, portavoce del movimento Comprehensive Reparation Now e sopravvissuto agli abusi nell'Abbazia di Montserrat, ha detto che il Papa deve esprimere se è "favorevole a misure che garantiscano che in futuro questi casi non vengano gestiti internamente, ma dai tribunali di giustizia" (via Antena3).