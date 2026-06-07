Papa Leone XIV, nella sua prima visita in Spagna, rivela di sostenere il Real Madrid

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Papa Leone XIV, attualmente a Madrid durante una visita in Spagna, la prima volta dal 2011 che un Papa visita il paese, è stato chiesto, da un giornalista, sull'aereo che lo ha portato a Madrid sabato, quale squadra preferisse: Real Madrid o Barcellona?

"È facile, il Papa è per tutte le squadre", ha detto, prima di ammettere la sua preferenza: è tifoso del Real Madrid.

Leo XIV supporta Real Madrid, Chicago Sox e Alianza de Lima

Robert Prevost, che avrebbe fatto 50 viaggi in Spagna come membro degli Agustinians prima di essere eletto pontefice, è un noto appassionato di sport: nel maggio 2025, quando fu eletto, si riportava che fosse tifoso della squadra di baseball Chicago White Sox, una città nota per la rivalità tra i Sox e i Chicago Cubs. Prevost, che possiede anche la cittadinanza peruviana, sarebbe anche tifoso del club di calcio Alianza de Lima.

Leone XIV visiterà effettivamente lo stadio Bernabéu lunedì, come uno dei suoi tanti artisti in Spagna questa settimana, prima di andare a Barcellona e alle Isole Canarie. Domenica mattina, Leone XIV sta organizzando una messa nel centro della città, con oltre un milione di persone stimate che seguiranno l'atto vivano per strada. Incontrerà inoltre diverse personalità del mondo dello sport e della cultura nello stadio di basket Palacio de los Deportes domenica pomeriggio.