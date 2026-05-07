Papa Leone XVI visiterà la Spagna dal 6 al 12 giugno, comprese visite in diversi centri migratori nelle Isole Canarie

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La Spagna si sta preparando per la prima visita di un Papa dal 2011, quando Benedetto XVI è venuto per la Giornata Mondiale della Gioventù (WJD). Papa Francesco non visitò mai la Spagna, ma Papa Leone XVI lo farà all'inizio del suo secondo anno da pontefice: sarà tra il 6 e il 12 giugno, e visiterà Madrid, Barcellona, Gran Canaria e Tenerife, con un programma incentrato su gioventù, famiglia e migrazione (poco dopo, il 4 luglio, visiterà l'isola di Lampedusa, L'Italia, uno dei punti d'ingresso più controversi per l'immigrazione illegale dal Nord Africa.

Tra gli eventi previsti per Pope vi sono un discorso storico al Congresso dei Deputati spagnolo l'8 giugno, una visita alla prigione Brians di Barcellona il 10 giugno, una messa nella basilica della Sagrada Familia a Barcellona e nella cattedrale dell'Almudena a Madrid, oltre a messe in grandi spazi come la Movistar Arena e lo Stadio Bernabéu di Madrid, lo Stadio Olimpico Lluís Companys.

La sua visita alle Isole Canarie l'11 e 12 giugno avrà diversi incontri nei porti e nei centri migratori, incluso un incontro con le realtà dell'integrazione dei migranti nella Plaza del Cristo de La Laguna.

Leone XVI sarà il terzo Papa a visitare la Spagna. Giovanni Paolo II visitò la Spagna cinque volte tra il 1982 e il 2003.