Paper Rex supera il traguardo e solleva il trofeo Valorant Masters Toronto

È stata una serie di eventi difficili per la squadra Asia-Pacifico di Paper Rex, poiché la squadra è stata seconda classificata o ha appena mancato un'apparizione in finale in diversi importanti tornei Valorant Champions Tour. Che si tratti di Masters Reykjavik o Masters Copenhagen nel 2022, Masters Tokyo o Champions nel 2023, persino Masters Madrid nel 2024, il team ha avuto un diavolo di scimmia di cui aveva bisogno per togliersi di dosso. Ma alla fine è successo.

Paper Rex è riuscito a superare Fnatic nel torneo Masters Toronto, assicurandosi l'evento, sollevando il trofeo, tornando a casa con $ 350.000 di premio in denaro e infine indossando anche una corona. Non è stato facile, e ogni mappa ha percorso la maggior parte della distanza, ma Paper Rex ha vinto la finale in modo 3-1, con Jason "f0rsakeN" Susanto che è stato persino incoronato MVP.

Per quanto riguarda il futuro di Paper Rex, prima di tornare a casa per competere nella seconda tappa del Pacific League da metà luglio, farà tappa in Arabia Saudita per il Esports World Cup all'inizio di luglio.