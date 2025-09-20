Paradox spiega perché Europa Universalis V è il gioco di grande strategia più complesso di sempre

HQ

Europa Universalis V Sembra essere il nonno della grande strategia, ma se vi state chiedendo come questo gioco si faccia strada rispetto al passato del franchise, abbiamo chiesto agli sviluppatori della Gamescom. Dopo la nostra anteprima all'evento, Gamereactor ha parlato con Markus Hofmann di Paradox Tinto, dove abbiamo chiesto in che modo questo aumenta davvero la complessità per cui l'UE è nota.

"Abbiamo inserito molti dettagli nella mappa stessa. Ci sono molte località, ci sono migliaia di paesi che sono giocabili all'inizio del gioco", ha detto Hofmann. "Abbiamo simulato tutta la popolazione del 14° secolo, del 1337, in quella mappa e abbiamo cercato di offrire l'esperienza più complessa che si possa avere in un grande gioco di strategia".

Hofmann ha anche parlato dei giocatori che vedono 500 anni di storia svolgersi davanti a loro. Quando gli abbiamo chiesto come sono riusciti a rimanere accurati nella loro storia, ha risposto quanto segue:

"Abbiamo un team di ricerca guidato da un dottore in storia medievale, che, naturalmente, ci aiuta molto nel cercare di trovare le fonti, raccogliere le fonti, leggere le fonti e poi mettere tutto questo nella quantità di dettagli".

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto e alle nostre impressioni sul gameplay di EU V qui.