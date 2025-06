Paramount Animation lavora all'adattamento di I Eat Poop: A Dung Beetle Story

HQ

Ecco qualcosa che probabilmente non vi aspettavate di leggere oggi: una storia per bambini su uno scarabeo stercorario che mangia le feci sta per essere adattata in un lungometraggio dalla Paramount Animation. O forse ti aspettavi di leggerlo e sei un grande fan dell'autore Mark Pett.

La storia, pubblicata da Pett nel 2021, segue uno scarabeo stercorario di nome Dougie che cerca di nascondere il suo mangiare la cacca a scuola, fino a quando misteriose sparizioni potrebbero costringerlo a rivelare che il suo cibo preferito potrebbe essere il suo più grande punto di forza.

Come riportato da Deadline, il film è in fase di sviluppo da parte di Paramount Animation insieme a Maximum Effort di Ryan Reynolds, che sarà la produttrice. Josh Cooley, regista di Transformers One e Toy Story 4, è pronto ad adattare il lavoro di Pett ed è attualmente in trattative per dirigerlo.

