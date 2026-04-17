Paramount conferma nuovi World War Z, film di Transformers in lavorazione

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Paramount potrebbe essere preoccupata per il suo grande buyout da parte di Warner Bros. in questo momento, ma invece di guardare solo alla nuova e brillante IP che avrà al momento della conclusione dell'accordo, vuole comunque coltivare i propri franchise, con film freschi che potrebbero essere una scarica di adrenalina sia per i cinema che per le proprietà intellettuali stesse.

Come confermato al CinemaCon (tramite IGN), Paramount ha confermato che ci saranno nuove voci nei franchise World War Z, Transformers, G.I. Joe, Paranormal Activity, Star Trek, Longlegs e Jackass. Si parla anche di più Sonic the Hedgehog, che presumiamo significhi ulteriori progetti dopo il già annunciato Sonic the Hedgehog 4.

World War Z non ha avuto un altro film da 13 anni, e sebbene gli zombie siano tornati in grande oggi in grande tempo, dovremo vedere come si svilupperà la trama nel sequel, considerando che il film originale sembrava essersi concluso in modo piuttosto positivo per lo stato del mondo devastato. Anche i Transformers sono un po' un po' un po' sconcertanti. Il film animato Transformers One ha potuto impressionare fan e critici, ma non ha avuto grandi successi al botteghino. Quindi, è probabile che torneremo ai film in stile Michael Bay, anche se Bay stesso non è dietro la macchina da presa.