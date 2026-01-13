Paramount fa causa alla Warner Bros. per l'ultima offerta di acquisizione respinta da 108 miliardi di dollari

HQ

Warner Bros. ha chiarito che Netflix è il partner che vuole nel suo enorme accordo di acquisizione, dato che l'accordo da 83 miliardi di dollari raggiunto alla fine del 2025 è ancora quello in corso. Questo nonostante Paramount Skydance continui ad aumentare le sue offerte a valori significativamente più alti, con la clausola che Paramount Skydance vuole tutto Warner Bros. mentre Netflix vuole solo le attività dell'intrattenimento.

L'ultima offerta Paramount ha raggiunto un impressionante valore di 108 miliardi di dollari, ma Warner Bros. l'ha quasi immediatamente chiusa perché non voleva vendere l'intera attività e anche perché temeva i metodi di finanziamento Paramount, dato che la maggior parte di questa cifra di 108 miliardi sarebbe derivata da un prestito concesso alle due aziende. Paramount non era soddisfatto e continua a sostenere che Warner Bros. motivi per cui ha rifiutato così rapidamente la sua proposta sono ingiusti e sbagliati.

Ora, Paramount ha rivelato di aver intentato una causa contro Warner Bros. presso il Delaware Chancery Court, con l'obiettivo di rivelare alcune delle parti più oscure di ciò che Warner Bros. vuole da un'acquisizione, cercando di mettere in luce l'accordo Netflix.

Secondo The Independent, il CEO DavidParamount Skydance Ellison ha dichiarato quanto segue.

"WBD non ha incluso alcuna divulgazione su come ha valutato il patrimonio netto di Global Networks, su come ha valutato l'intera transazione Netflix, su come funziona la riduzione del prezzo di acquisto per il debito nella transazione Netflix, o anche su quale sia la base per la sua 'aggiustamento del rischio' della nostra offerta in contanti da 30 dollari per azione.

"Questa mattina abbiamo intentato causa presso la Corte di Cancelleria del Delaware per chiedere al tribunale di semplicemente ordinare a WBD di fornire queste informazioni affinché gli azionisti di WBD abbiano ciò di cui hanno bisogno per poter prendere una decisione informata su se offrire le loro azioni nella nostra offerta."

Non è chiaro cosa deriverà da questa causa, poiché sembra che Warner Bros. sia molto concentrata prima di tutto sull'accordo Netflix e faccia il possibile per evitare l'acquisizione ostile di Paramount. La situazione è comunque confusa perché, come dice Ellison, "WBD ha fornito motivi sempre più nuovi per evitare una transazione con Paramount, ma ciò che non ha mai detto, perché non può, è che la transazione Netflix è finanziariamente superiore alla nostra offerta reale."