Paramount pianifica un'acquisizione ostile della Warner Bros. a 108,4 miliardi di dollari

David Ellison e Paramount sono ancora desiderosi di prendere il controllo della Warner Bros. anche se ciò significa che l'acquisizione sarà ostile. Una nuova offerta è stata lanciata direttamente agli azionisti, chiedendo il controllo di tutta Warner Bros., compresa quella televisiva, per 108,4 miliardi di dollari.

Come riporta Variety, questa è un'offerta interamente in contanti volta ad acquisire tutte le azioni in circolazione della Warner Bros. a 30 dollari per azione. L'accordo con Netflix, valutato 82,7 miliardi di dollari ma esclude l'accordo televisivo, offre un mix di liquidità e azioni. L'accordo con Netflix è vincolante, ma sembra che questa nuova offerta possa essere un'ultima possibilità per impedire allo streamer di mettersi in contatto con Warner Bros.

"L'offerta strategica e finanziariamente convincente di Paramount agli azionisti di WBD offre un'alternativa superiore alla transazione Netflix, che offre un valore inferiore e incerto e espone gli azionisti di WBD a un lungo processo di autorizzazione regolatoria multi-giurisdizionale con un esito incerto e un mix complesso e volatile di capitale e liquidità", ha dichiarato Paramount.

I rappresentanti di Netflix e Warner Bros. Discovery non hanno ancora commentato al momento della stesura. Ci sono state molte critiche da parte di addetti ai fianco e spettatori di Hollywood dopo l'annuncio dell'accordo con Netflix, poiché si ritiene che potremmo assistere alla fine delle uscite cinematografiche. Questo potrebbe essere risolto con un'acquisizione Paramount, teoricamente, ma non porrebbe fine alle critiche sul monopolio del mondo cinematografico.