Paramount rinnova Dexter: Resurrection per una seconda stagione

HQ

I fan di Dexter si sono chiesti per un po' di tempo se la serie successiva, Dexter: Resurrection tornerà per altri episodi o se Paramount non intende portare avanti lo show. Ora abbiamo una risposta.

Paramount ha rivelato che Dexter: Resurrection ha ricevuto il via libera per una seconda stagione e tornerà per altri episodi in futuro. Si dice che la stanza degli sceneggiatori per il progetto sia ora aperta ancora una volta, e che possiamo aspettarci che Michael C. Hall torni al suo ruolo più famoso, dove reciterà al fianco di Jack Alcott.

Non è stata fissata una data per il ritorno, ma se le sceneggiature sono appena state scritte, sarebbe lecito presumere che la premiere sarà alla fine del 2026 o nel 2027.