Paramount+ si fonderà con HBO Max una volta concluso l'accordo tra Paramount e WB

Dopo aver offerto accordi sempre migliori fino a quando gli azionisti di Warner Bros. Discovery non hanno deciso di abbandonare l'accordo con Netflix, Paramount ha ottenuto la fusione che desiderava da quando WBD è stata messa in vendita. C'è ancora molto tempo prima che la fusione sia completamente finalizzata, ma il CEO di Paramount, David Ellison, ha già grandi piani affinché le due aziende creino un unico insieme enorme, come la fusione di Paramount+ con HBO Max.

"Abbiamo in programma di unire i due servizi, il che oggi ci dà poco più di 200 milioni di abbonati diretti al consumatore", ha dichiarato Ellison in una recente telefonata con investitori (tramite Variety). "Pensiamo che questo ci posizioni davvero per competere con i leader nel settore. Da Paramount, entro metà quest'anno, avremo completato la consolidazione dei nostri tre servizi sotto un unico stack unificato, e potete vedere che adotteremo un approccio simile a questa piattaforma in futuro. E pensiamo che l'offerta combinata, dato il volume di contenuti e ciò che possiamo fare dal punto di vista tecnologico, ci metteranno davvero in una posizione per competere con i giocatori più scalabili."

Ellison non ha approfondito come sarebbero stati combinati gli streamer e se gli abbonati avrebbero dovuto pagare un costo maggiore. Tuttavia, ha commentato che HBO continuerà a operare senza una forte supervisione da parte dei dirigenti Paramount. "Abbiamo detto che prevediamo che possa operare con indipendenza, così che HBO possa, sinceramente, fare ciò che sa fare incredibilmente bene. Il nostro punto di vista è che HBO dovrebbe rimanere HBO. Hanno costruito un marchio fenomenale. Sono leader in questo settore, e vogliamo solo che continuino a farlo di più. Ma unendo le piattaforme, tutti i nostri contenuti potranno raggiungere un pubblico ancora più ampio di quanto possiamo fare da soli," ha spiegato Ellison.

Ti abboneresti a Paramount+ e HBO Max?