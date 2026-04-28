Paramount sottolinea che sarà quasi al 50% di proprietà straniera se l'accordo con la Warner Bros. andrà a termine

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Mentre un miliardario americano fa guerra a un paese mediorientale, un altro spera di conquistare alcune delle loro persone più ricche. Se David Ellison vuole acquistare Warner Bros. oltre a possedere Paramount, avrà bisogno di alcuni amici potenti, e si ritiene che, se l'accordo andrà a buon fine, quasi metà del capitale di Paramount sarà posseduta da interessi stranieri indiretti.

Questa statistica è stata scoperta in una recente richiesta di Paramount alla FCC. Paramount desiderava l'approvazione da parte del governo per la partecipazione straniera nella società, per aiutare a portare avanti l'accordo con WB. Secondo Deadline, Paramount ha dichiarato che gli investimenti esteri, inclusa una partecipazione del 38,5% quotata da tre fondi di investimento mediorientali, aggiungeranno "maggiore accesso al capitale" a Paramount.

Paramount osserva che gli stakeholder non statunitensi non hanno alcun controllo di voto e sono visti come sostenitori passivi, anche se dopo l'accordo con Warner potrebbero rappresentare circa il 49,5% della società combinata. Ciò che preoccupa di più le persone non sembra essere il potere di voto straniero, ma i potenziali interessi riflessi nel ciclo di notizie di CBS e CNN, entrambe mantenute sotto l'etichetta Paramount se l'accordo andrà a buon fine.

Attualmente si prevede che l'accordo si concluderà ufficialmente entro settembre. La maggior parte degli ostacoli normativi che Paramount avrebbe potuto affrontare sono stati superati. Alcuni credono che possano essere intrapresi azioni legali contro l'accordo, ma al momento sembra che Paramount e Warner Bros. diventino una cosa sola.