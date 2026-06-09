Paramount sta esplorando la creazione di videogiochi "Sheridanverse"

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Sembra che presto potremmo iniziare a vedere adattamenti videoludicici ambientati nei mondi creati da Taylor Sheridan. Paramount sta attualmente ampliando i suoi sforzi nei videogiochi, non solo creando un action-RPG basato su Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin (con lo sviluppo guidato da PlatinumGames) né solo fungendo ufficialmente da capoproduzione del film Call of Duty, scritto da Sheridan, ma anche con altre idee in mente.

Parlando con Polygon, Shawn Kittelsen, responsabile creativo e produttivo di Paramount Games Studio, ha rivelato che il colosso della produzione e dello streaming vuole realizzare adattamenti di videogiochi ambientati nell'universo Yellowstone e anche da progetti vicini a Yellowstone.

"Tutti i titoli Yellowstone e Yellowstone -adiacenti, Landman, Tulsa King, sono tutte priorità per noi.»

Non è chiaro cosa diventerà infine, dato che è probabile che porti a progetti mobili più concisi e semplicistici, piuttosto che, ad esempio, a un'avventura d'azione open world ambientata intorno al Dutton Ranch in Montana... Detto ciò, ci sono alcune serie Sheridan che potrebbero adattarsi meglio agli adattamenti videoludici, inclusa la serie Lioness, con Kittelsen che spiega la posizione di Paramount nel proporre qualcosa di più sostanzioso come segue.

"Tutto deve venire prima di tutto da quel giocatore, dalla prospettiva del fan. Siamo molto più selettivi riguardo ai nostri partner perché tutto quello che facciamo non vogliamo solo spruzzare e pregare. Come diciamo sempre: vogliamo missili, non proiettili."

Ci sono progetti specifici dello Sheridanverse che pensi funzionerebbero bene come adattamenti videoludici?