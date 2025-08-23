Paramount taglierà fino a 3.000 posti di lavoro dopo la fusione con Skydance

HQ

Dopo aver completato la sua fusione con Skydance questo mese, Paramount starebbe ora pianificando importanti riduzioni del personale e dei servizi. Secondo fonti che conoscono le operazioni dell'azienda, si prevede che tra i 2.000 e i 3.000 dipendenti perderanno il lavoro prima di novembre. In altre parole, poco prima del rapporto trimestrale sugli utili di Paramount, un momento che segna anche l'inizio di una nuova era incentrata sulla riduzione dei costi.

I licenziamenti non sono una sorpresa. La leadership di Paramount ha precedentemente segnalato che mira a tagliare almeno 2 miliardi di dollari di costi in relazione e immediatamente dopo la fusione. Anche il fondatore di Skydance, David Ellison, è entrato a far parte del suo ruolo di nuovo CEO e presidente di Paramount Skydance, supportato da un nuovo team esecutivo che include pesi massimi del settore come Jeff Shell di NBCUniversal, Cindy Holland, Dana Goldberg e Josh Greenstein.

La fusione dà anche a Ellison il controllo di diversi franchise importanti, tra cui Star Trek, South Park, SpongeBob SquarePants, Teenage Mutant Ninja Turtles e Top Gun. Inoltre, si è assicurato un accordo di sette anni sui diritti esclusivi UFC del valore di 7 miliardi di dollari ed è riuscito ad attirare i creatori di Stranger Things lontano da Netflix.

Resta da vedere se questo segnerà l'inizio di un'era più forte e di maggior successo per la Paramount. Purtroppo, per le migliaia di dipendenti interessati, le prospettive sono molto più incerte e ora si trovano di fronte a una transizione brusca e difficile.