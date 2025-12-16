Paranormal Activity 8 ha trovato il suo regista

Quando Paranormal Activity: Next of Kin è uscito nel 2021, si diceva che quella sarebbe stata la fine della saga. Ma... chiunque ci credesse ovviamente non sa molto di film horror, e era appena uscito nelle sale che la Paramount iniziò a progettare un sequel.

All'inizio di questo mese, abbiamo riportato che il lavoro era iniziato, con James Wan e il creatore originale Oren Peli come produttori. Ora, The Hollywood Reporter riporta che il progetto ha raggiunto un altro traguardo, con un regista confermato. La scelta alla fine è ricaduta su Ian Tuason, e se il nome non ti dice nulla, sei esontato.

In precedenza ha realizzato principalmente cortometraggi per la realtà virtuale, e quest'estate ha pubblicato il suo primo lungometraggio con The Undertone. Dato che ha lavorato principalmente su temi occulti e cosiddetti found footage, sembra sicuramente la scelta perfetta per Paranormal Activity 8 (titolo provvisorio).

Con un regista in carica, dovremmo sentire di più sul casting e forse sull'inizio delle riprese nel prossimo futuro.