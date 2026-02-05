Paranormasight: The Mermaid's Curse decolla il 19 febbraio

I misteri abbondano nel nuovo Paranormasight: The Mermaid's Curse. Seguendo il ben accolto Paranormasight: I sette misteri di Honjo, ora ci dirigiamo verso la costa. Non siamo qui per una vacanza, però, perché stiamo indagando su alcuni eventi misteriosi e terrificanti.

Quando il protagonista vede una versione inquietante di sé stesso nell'acqua, è costretto a seguire le tracce di numerosi individui strani per scoprire cosa sta realmente accadendo in questa visual novel d'avventura.

Rispetto al suo predecessore, sembra che Paranormasight: The Mermaid's Curse avrà un gameplay più attivo, dato che potrai fare immersioni per esplorare ulteriormente i misteri della costa. Dai un'occhiata al trailer qui sotto e tieniti d'occhio quando Paranormasight: The Mermaid's Curse uscirà tra due settimane, il 19 febbraio.