Partite confermate per la Supercoppa di Spagna 2026: Madrid-Atleti, Barça-Athletic a Jeddah

HQ

La Supercoppa spagnola, che vede contrapposte le quattro migliori squadre della Liga della scorsa stagione, che sono le stesse dell'anno scorso, si svolgerà tra il 7 e l'11 gennaio 2026, e il destino ha deciso che un altro derby si svolgerà tra Atlético de Madrid e Real Madrid, tre mesi e mezzo dopo la sconfitta per 5-2 contro il Real Madrid nella Liga.

Nel frattempo, l'FC Barcelona affronterà l'Athletic Club Bilbao, un club che l'anno scorso si è lamentato delle disuguaglianze nella distribuzione dei soldi della Supercoppa.

Dato che Barça e Real Madrid erano primi e secondi l'anno scorso (e quasi tutti gli anni sono primi o secondi), non avrebbero potuto incontrarsi in semifinale, assicurandosi che quasi ogni anno i sauditi avessero un Clásico sul loro suolo. La federazione calcistica spagnola, con l'aiuto di Gerard Piqué, ha spostato la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita nel 2020. Le ultime tre edizioni sono state partite tra Barcellona (vincitore nel 2023 e nel 2025) e Real Madrid (vincitore nel 2024).

Supercoppa di Spagna 2026:



7 gennaio 2026: FC Barcelona-Athletic Club, 20:00 CET



8 gennaio 2026: Atlético de Madrid-Real Madrid, 20:00 CET



Finale: 11 gennaio 2026, 20:00 CET



Sei entusiasta per la Supercoppa di Spagna 2026?