Pareggio Conference League 2026/27: tutte le partite per ciascuna squadra durante la fase di campionato

HQ

Il sorteggio per la Champions League è stato effettuato giovedì, e venerdì è stato il turno delle fasi di Europa League e Conference League league.

La competizione di club di terzo livello in Europa continua come al solito con 36 squadre qualificate suddivise in sei piatti secondo il loro coefficiente UEFA. Ognuna avrà un avversario per ogni piatto più sei partite, per garantire una competizione equilibrata, e ciascuna giocherà tre volte in casa e tre in trasferta.

La fase di conference League 2026/27 inizierà il 15 ottobre 2026 e terminerà il 17 dicembre 2026. Il calendario con date e orari sarà reso pubblico entro e non oltre domenica 30 agosto.

Pareggio della Conference League 2026/27: tutte le partite per ciascuna squadra

Vaso 1

Atalanta: Ajax (H), Pafos (A), Borac (H), Kairat Almaty (A), Riga (H), Mjällby (A)

Braga: Copenaghen (H), Gent (A), KuPS Kuopio (H), Brann (A), Aarhus (H), Egnatia (A)

Ajax: Atalanta (H), Midtjylland (A), Getafe (H), Sint-Truidense (A), Hajduk Split (H), Thun (A)

Friburgo: Monaco (A), Panathinaikos (A), Twente (H), Trabzonspor (A), Jablonec (H), Kauno Žalgiris (A)

Monaco: Friburgo (Cassa), Brighton (A), L. Red Imps (A), Hearts (A), Nordsjælland (A), CSKA Sofia (A)

Copenaghen: Braga (H), Crvena Zvezda (A), Lugano (H), U. Craiova (A), Inter Escaldes (H), Iberia Tbilisi (A)

Vaso 2

Midtjylland: Ajax (H), Pafos (A), L. Red Imps (H), Sint-Truidense (A), Hajduk Split (H), Egnatia (A)

Crvena Zvezda: Copenaghen (H), Gent (A), Lugano (H), Trabzonspor (A), Inter Escaldes (H), Iberia Tbilisi (A)

Gent: Braga (H), Crvena Zvezda (A), KuPS Kuopio (H), Brann (A), Aarhus (H), Thun (A)

Panathinaikos: Friburgo (A), Brighton (A), Borac (H), Kairat Almaty (A), Nordsjælland (H), CSKA Sofia (A)

Pafos: Atalanta (H), Midtjylland (A), Twente (H), Hearts (A), Riga (H), Mjällby (A)

Brighton: Monaco (A), Panathinaikos (A), Getafe (H), U. Craiova (A), Jablonec (H), Kauno Žalgiris (A)

Vaso 3

Lugano: Copenaghen (H), Crvena Zvezda (A), Getafe (H), Sint-Truidense (A), Jablonec (H), Kauno Žalgiris (A)

Getafe: Ajax (H), Brighton (A), Lugano (H), U. Craiova (A), Inter Escaldes (H), Iberia Tbilisi (A)

KuPS Kuopio: Braga (A), Gent (A), Borac (A), Trabzonspor (A), Nordsjælland (H), CSKA Sofia (A)

Twente: Friburgo (A), Pafos (A), L. Red Imps (A), Kairat Almaty (A), Aarhus (H), Thun (A)

L. Red Imps: Monaco (H), Midtjylland (A), Twente (H), Brann (A), Hajduk Split (H), Egnatia (A)

Borac: Atalanta (H), Panathinaikos (A), KuPS Kuopio (H), Hearts (A), Riga (H), Mjällby (A)

Vaso 4

Sint-Truidense: Ajax (H), Midtjylland (A), Lugano (H), Brann (A), Hajduk Split (H), Iberia Tbilisi (A)

Brann: Braga (H), Gent (A), L. Red Imps (H), Sint-Truidense (A), Aarhus (H), Kauno Žalgiris (A)

Hearts: Monaco (A), Pafos (A), Borac (A), Trabzonspor (A), Nordsjælland (H), Thun (A)

Kairat Almaty: Atalanta (H), Panathinaikos (A), Twente (H), U. Craiova (A), Riga (H), Mjällby (A)

Trabzonspor: Friburgo (H), Crvena Zvezda (A), KuPS Kuopio (H), Hearts (A), Jablonec (H), CSKA Sofia (A)

U. Craiova: Copenaghen (H), Brighton (A), Getafe (H), Kairat Almaty (A), Inter Escaldes (H), Egnatia (A)

Vaso 5

Riga: Atalanta (H), Pafos (A), Borac (H), Kairat Almaty (A), Jablonec (H), Kauno Žalgiris (A)

Hajduk Split: Ajax (H), Midtjylland (A), L. Red Imps (H), Sint-Truidense (A), Nordsjælland (H), Thun (A)

Jablonec: Friburgo (A), Brighton (A), Lugano (H), Trabzonspor (A), Riga (H), Iberia Tbilisi (A)

Nordsjælland: Monaco (A), Panathinaikos (A), KuPS Kuopio (H), Hearts (A), Hajduk Split (A), CSKA Sofia (A)

Aarhus: Braga (H), Gent (A), Twente (H), Brann (A), Inter Escaldes (H), Egnatia (A)

Inter Escaldes: Copenaghen (H), Crvena Zvezda (A), Getafe (H), U. Craiova (A), Aarhus (H), Mjällby (A)

Vaso 6

Tuno: Ajax (Ance), Gent (A), Twente (A), Hearts (A), Hajduk Split (A), CSKA Sofia (A)

CSKA Sofia: Monaco (M), Panathinaikos (A), KuPS Kuopio (H), Trabzonspor (A), Nordsjælland (H), Thun (A)

Kauno Žalgiris: Friburgo (A), Brighton (A), Lugano (H), Brann (A), Riga (H), Egnatia (A)

Mjällby: Atalanta (H), Pafos (A), Borac (H), Kairat Almaty (A), Inter Escaldes (H), Iberia Tbilisi (A)

Iberia Tbilisi: Copenaghen (H), Crvena Zvezda (A), Getafe (H), Sint-Truidense (A), Jablonec (H), Mjällby (A)

Egnatia: Braga (A), Midtjylland (A), L. Red Imps (A), U. Craiova (A), Aarhus (H), Kauno Žalgiris (A)