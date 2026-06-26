Pareggio di Wimbledon: Djokovic e Sinner nella stessa squadra si trovano in una possibile semifinale

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Novak Djokovic conosce il suo percorso a Wimbledon e i rivali che dovrà affrontare per conquistare il 25° Slam da record, che sarebbe il suo ottavo in erba a Londra. Djokovic ha dato priorità solo ai Grandi Slam, sapendo che, a 38 anni, sta esaurendo le possibilità di vincere un altro titolo importante e sta annegando nel ranking ATP, scendendo all'ottavo posto.

Dopo il sorteggio a Wimbledon venerdì, Djokovic (settimo testa di serie a Wimbledon a causa dell'infortunio di Alcaraz) conosce il suo primo rivale, il cinese Wu Yibing, 26enne e classificato 99º al mondo, nella loro prima partita ATP. Sarà martedì 30 giugno.

Dopo di ciò, Djokovic ha un percorso molto, molto difficile: Stefanos Tsitsipas o Hugo Gaston nel secondo, potenzialmente Arthur Rinderknech al terzo turno, e forse Andrey Rublev o Joao Fonseca (il suo boia al Roland Garros il mese scorso) al quarto turno, il terzo testa di serie Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale.

Nel frattempo, Jannik Sinner affronterà Miomir Kecmanovic al primo turno e potrebbe affrontare Nuno Borges o Tristan Boyer al secondo turno, Ignacio Buse al terzo turno e potenzialmente Rafael Jódar o Luciano Darderi al quarto turno. Daniil Medvedev potrebbe essere il giocatore più in posizione contro Sinner nei quarti di finale.

Sinner vs. Djokovic, quindi, sarebbe una semifinale da spicco, ma non dimentichiamo che entrambi erano stati eliminati molto prima durante l'ultimo Grande Slam sulla terra battuta di Parigi... Il vincitore di quella semifinale poteva affrontare Alexander Zverev, giocatore di rango più alto situato dall'altra parte della classifica.