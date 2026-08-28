Pareggio Europa League 2026/27: tutte le partite per ciascuna squadra durante la fase di campionato

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Dopo il sorteggio della Champions League giovedì, il sorteggio delle fasi di Europa League e Conference League è stato effettuato sabato, per decidere il percorso di ciascuna squadra nella fase di campionato. La competizione di seconda divisione inizierà molto presto, la settimana del 16/17 settembre 2026 (una settimana dopo l'inizio della Champions League) e comprenderà otto giornate fino al 28 gennaio 2027.

36 squadre si sono qualificate per la UEFA Europa League 2026/27, suddivise in quattro piatti secondo il loro coefficiente UEFA. Ognuna affronterà due squadre di ogni piattaforma, per garantire una competizione equilibrata, e ciascuna giocherà quattro volte in casa e quattro in trasferta.

Infine, il calendario di Europa League con date e orari sarà reso pubblico entro e non oltre domenica 30 agosto.

Pareggio Europa League 2026/27: tutte le partite per ciascuna squadra

Vaso 1

Bayer Leverkusen: Marsiglia (A), Lione (A), Salisburgo (H), GNK Dinamo (A), Celje (H), Lech Poznań (A), Beşiktaş (H), OFI Creta (A)

Benfica: AZ Alkmaar (A), Milan (A), Celtic (H), Viktoria Plzeň (A), Lech Poznań (H), Omonia (A), OFI Creta (H), N.E.C. (A

Juventus: Real Sociedad (A), AZ Alkmaar (A), Rennes (H), Ferencváros (A), Omonia (H), Celta (A), N.E.C. (H), H. Beer-Sheva (A)

Milan: Benfica (Am), Olympiacos (A), Ferencváros (A), Salisburgo (A), Sunderland (A), Bournemouth (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A)

Lione: Bayer Leverkusen (a casa), Real Sociedad (A), Union SG (a A), Anderlecht (A), Crystal Palace (a A), Jagiellonia (A), Lillestrøm (A A), Hoffenheim (A)

AZ Alkmaar: Juventus (H), Benfica (A), GNK Dinamo (H), Sparta Praha (A), Sturm Graz (H), Sunderland (A), H. Beer-Sheva (H), Ararat-Armenia (A)

Olympiacos: Milano (A), Marsiglia (A), Sparta Praha (H), Rennes (A), Jagiellonia (H), Celje (A), Hoffenheim (H), Torreense (A)

Real Sociedad: Lione (A), Juventus (A), Viktoria Plzeň (H), Union SG (A), Bournemouth (H), Crystal Palace (A), Torreense (A), Lillestrøm (A)

Marsiglia: Olympiacos (A), Bayer Leverkusen (A), Anderlecht (H), Celtic (A), Celta (H), Sturm Graz (A), Levski Sofia (H), Beşiktaş (A)

Vaso 2

Ferencváros: Juventus (A), Milan (A), Viktoria Plzeň (H), Celtic (A), Celje (H), Lech Poznań (A), Torreense (H), Hoffenheim (A)

Viktoria Plzeň: Benfica (A), Real Sociedad (A), Union SG (H), Ferencváros (A), Jagiellonia (H), Bournemouth (A), Levski Sofia (A), Lillestrøm (A)

Union SG: Real Sociedad (H), Lione (A), Celtic (H), Viktoria Plzeň (A), Lech Poznań (H), Celta (A), H. Beer-Sheva (H), Beşiktaş (A)

GNK Dinamo: Leverkusen (A), AZ Alkmaar (A), Anderlecht (H), Rennes (A), Sturm Graz (A), Sunderland (A), N.E.C. (H), H. Beer-Sheva (A)

Salisburgo: Milan (Am), Leverkusen (A), Sparta Praha (A), Anderlecht (A), Crystal Palace (A), Celje (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A)

Celtic: Marsiglia (A), Benfica (A), Ferencváros (H), Union SG (A), Celta (H), Omonia (A), Beşiktaş (H), Torreense (A)

Sparta Praga: AZ Alkmaar (A), Olympiacos (A), Rennes (H), Salisburgo (A), Bournemouth (H), Crystal Palace (A), Lillestrøm (H), Ararat-Armenia (A)

Rennes: Olympiacos (A), Juventus (A), GNK Dinamo (H), Sparta Praha (A), Omonia (H), Sturm Graz (A), OFI Creta (H), N.E.C. (A)

Anderlecht: Lione (A), Marsiglia (A), Salisburgo (A), GNK Dinamo (A), Sunderland (H), Jagiellonia (A), Hoffenheim (H), OFI Creta (A)

Vaso 3

Sturm Graz: Marsiglia (A), AZ Alkmaar (A), Rennes (H), GNK Dinamo (A), Celje (H), Bournemouth (A), OFI Creta (H), Hoffenheim (A)

Lech Poznań: Leverkusen (A), Benfica (A), Ferencváros (H), Union SG (A), Sunderland (A), Crystal Palace (A), Torreense (A), OFI Creta (A)

Crystal Palace: Real Sociedad (H), Lione (A), Sparta Praha (H), Salisburgo (A), Lech Poznań (H), Jagiellonia (A), Hoffenheim (H), Beşiktaş (A)

Bournemouth: Milan (A), Real Sociedad (A), Viktoria Plzeň (H), Sparta Praha (A), Sturm Graz (A), Celta (A), H. Beer-Sheva (H), Lillestrøm (A)

Celje: Olympiacos (A), Leverkusen (A), Salisburgo (H), Ferencváros (A), Omonia (H), Sturm Graz (A), N.E.C. (H), Ararat-Armenia (A)

Jagellonia: Lione (A), Olympiacos (A), Anderlecht (A), Viktoria Plzeň (A), Crystal Palace (H), Sunderland (A), Ararat-Armenia (A), Levski Sofia (A)

Omonia: Benfica (A), Juventus (A), Celtic (H), Rennes (A), Celta (H), Celje (A), Beşiktaş (H), N.E.C. (A)

Celta: Juventus (A), Marsiglia (A), Union SG (A), Celtic (A), Bournemouth (A), Omonia (A), Lillestrøm (A), H. Beer-Sheva (A)

Vaso 4

Hoffenheim: Lione (A), Olympiacos (A), Ferencváros (H), Anderlecht (A), Sturm Graz (H), Crystal Palace (A), Beşiktaş (H), OFI Creta (A)

Beşiktaş: Marsiglia (A), Leverkusen (A), Union SG (A), Celtic (A), Crystal Palace (H), Omonia (A), H. Beer-Sheva (H), Hoffenheim (A)

Torreense: Olympiacos (A), Real Sociedad (A), Celtic (H), Ferencváros (A), Sunderland (H), Lech Poznań (A), Ararat-Armenia (H), Lillestrøm (A)

H. Beer-Sheva: Juventus (H), AZ Alkmaar (A), GNK Dinamo (H), Union SG (A), Celta (H), Bournemouth (A), OFI Creta (H), Beşiktaş (A)

N.E.C.: Benfica (H), Juventus (A), Rennes (H), GNK Dinamo (A), Omonia (H), Celje (A), Levski Sofia (H), Ararat-Armenia (A)

OFI Creta: Leverkusen (A), Benfica (A), Anderlecht (H), Rennes (A), Lech Poznań (H), Sturm Graz (A), Hoffenheim (H), H. Beer-Sheva (A)

Lillestrøm: Real Sociedad (H), Lione (A), Viktoria Plzeň (H), Sparta Praha (A), Bournemouth (H), Celta (A), Torreense (H), Levski Sofia (A)

Levski Sofia: Milano (A), Marsiglia (A), Salisburgo (A), Viktoria Plzeň (A), Jagiellonia (H), Sunderland (A), Lillestrøm (H), N.E.C. (A)

Ararat-Armenia: AZ Alkmaar (H), Milano (A), Sparta Praha (H), Salisburgo (A), Celje (H), Jagiellonia (A), N.E.C. (H), Torreense (A)