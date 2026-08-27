Pareggio UEFA Champions League 2026/27: rivali nella fase di campionato per tutte le 36 squadre

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Il sorteggio della UEFA Champions League 2026/27 si è svolto giovedì, per decidere tutti i rivali delle 36 squadre che disputeranno la fase di campionato dall'8 settembre 2026 al 27 gennaio 2027. Si è svolto a Monaco alle 18:00 CEST, ed ecco tutto quello che è successo.

Questo è il terzo anno in cui la Champions League utilizza il formato della fase di campionato, con otto partite prima delle fasi a eliminazione diretta. Al posto dei giri, ogni squadra affronterà due rivali diversi di ciascuno dei quattro piatti (decisi in base al coefficiente UEFA del club), e in totale ogni squadra giocherà quattro volte in casa e quattro all'estero.

E ci sono alcune regole aggiuntive: per evitare ripetizioni, lo stesso duello non può avvenire tre volte di fila, quindi Real Madrid e Liverpool non si affronteranno quest'anno, almeno durante la fase di campionato. Inoltre, le squadre della stessa lega non possono affrontarsi.

Pareggio della Champions League 2026/27

Sono tutti rivali per ciascuna delle 36 squadre nella fase di campionato della UCL. Ricorda che il calendario con date e orari di inizio sarà comunicato entro e non oltre sabato 29.

Vaso 1

Real Madrid: Inter (A), Arsenal (A), PSV (H), Roma (A), Lipsia (H), Shakhtar (A), Lask (H), AEK Atene (A)

Manchester City: PSG (A), Barcellona (A), Sporting (H), Porto (A), Napoli (H), Lipsia (A), AEK Atene (H), Lens (A)

Inter: Real Madrid (A), Liverpool (H), Club Brugge (H), Dortmund (A), Shakhtar (H), Feyenoord (A), Stoccarda (H), Slovan Bratislava (A)

Barcellona: Man City (H), PSG (A), Aston Villa (H), Sporting CP (A), Feyenoord (H), Galatasaray (A), Como (H), Sabah (A)

Atleti: Bayern (A), Liverpool (A), Man United (H), PSV (A), Fenerbahçe (H), Bodo Glimt (A), Viking (H), Stoccarda (A)

PSG: Barcellona (A), Man City (A), Roma (H), Aston Villa (A), Galatasaray (H), Villarreal (A), Slovan Bratislava (A), Como (A)

Liverpool: Atleti (A), Inter (A), Porto (H), Club Brugge (A), Villarreal (H), Fenerbahçe (A), Lens (H), Lask (A)

Arsenal: Real Madrid (A), Bayern (A), Dortmund (A), Betis (A), Lille (H), Napoli (A), Sabah (H), Slavia Praha (A)

Bayern Monaco: Arsenal (A), Atleti (A), Betis (H), Man United (A), Bodo/Glimt (H), Lille (A), Slavia Praha (H), Viking (A)

Vaso 2

Man Utd: Bayern Monaco (A), Atleti (A), Roma (H), Sporting CP (A), Lipsia (H), Villarreal (A), Sabah (H), Como (A)

B. Dortmund: Inter (H), Arsenal (A), Real Betis (H), Aston Villa (A), Villarreal (H), Bodø/Glimt (A), AEK Atene (H), Sabah (A)

Club Brugge: Liverpool (A), Inter (A), Aston Villa (H), PSV (A), Bodø/Glimt (H), Napoli (A), Lens (H), Stoccarda (A)

Roma: Real Madrid (A), Paris (A), Sporting CP (H), Man Utd (A), Lille (H), Fenerbahçe (A), S. Bratislava (H), AEK Atene (A)

Aston Villa: Parigi (A), Barcellona (A), B. Dortmund (A), Club Brugge (A), Fenerbahçe (H), Galatasaray (A), Viking (A), Slavia Praha (A)

Porto: Man City (A), Liverpool (A), PSV (H), Real Betis (A), Napoli (H), Feyenoord (A), Slavia Praha (H), LASK (A)

Real Betis: Arsenal (A), Bayern Monaco (A), Porto (H), B. Dortmund (A), Feyenoord (H), Lille (A), Como (H), S. Bratislava (A)

PSV: Atleti (A), Real Madrid (A), Club Brugge (H), Porto (A), Shakhtar (H), Lipsia (A), Stoccarda (A), Viking (A)

Vaso 3

Bodø/Glimt: Atleti (A), Bayern Monaco (A), B. Dortmund (H), Club Brugge (A), Lille (H), Napoli (A), Lask (H), Lens (A)

Villarreal: Parigi (A), Liverpool (A), Man Utd (H), B. Dortmund (A), Napoli (H), Fenerbahçe (A), Sabah (H), Slavia Praha (A)

Lipsia: Man City (A), Real Madrid (A), PSV (H), Man Utd (A), Shakhtar (H), Feyenoord (A), Lens (A), Como (A)

Shakhtar: Real Madrid (H), Inter (A), Sporting CP (H), PSV (A), Fenerbahçe (H), Leipzig (A), AEK Atene (H), S. Bratislava (A)

Napoli: Arsenal (A), Man City (A), Club Brugge (H), Porto (A), Bodø/Glimt (H), Villarreal (A), Viking (H), Sabah (A)

Fenerbahçe: Liverpool (A), Atleti (A), Roma (H), Aston Villa (A), Villarreal (H), Shakhtar (A), Slavia Praha (H), LASK (A)

Galatasaray: Barcellona (A), Parigi (A), Aston Villa (H), Sporting CP (A), Feyenoord (H), Lille (A), Stoccarda (A), AEK Atene (A)

Slavia Praha: Arsenal (A), Bayern Monaco (A), Aston Villa (H), Porto (A), Villarreal (H), Fenerbahçe (A), Lens (H), Sabah (A)

Vaso 4

Stoccarda: Atleti (H), Inter (A), Club Brugge (H), PSV (A), Lille (H), Galatasaray (A), Viking (H), S. Bratislava (A)

Vichinghi: Bayern Monaco (A), Atleti (A), PSV (H), Aston Villa (A), Feyenoord (H), Napoli (A), Sabah (H), Stoccarda (A)

Sabah: Barcellona (A), Arsenal (A), B. Dortmund (H), Man Utd (A), Napoli (H), Villarreal (A), Slavia Praha (H), Viking (A)

Como: Parigi (A), Barcellona (A), Man Utd (A), Real Betis (A), Lipsia (H), Feyenoord (A), AEK Atene (H), Lens (A)

Obiettivi: Man City (A), Liverpool (A), Sporting CP (H), Club Brugge (A), Bodø/Glimt (H), Leipzig (A), Como (H), Slavia Praha (A)

LASK: Liverpool (A), Real Madrid (A), Porto (H), Sporting CP (A), Fenerbahçe (H), Bodø/Glimt (A), S. Bratislava (A), AEK Atene (A)

AEK Atene: Real Madrid (A), Man City (A), Roma (H), B. Dortmund (A), Galatasaray (H), Shakhtar (A), LASK (H), Como (A)

S. Bratislava: Inter (A), Paris (A), Real Betis (H), Roma (A), Shakhtar (H), Lille (A), Stoccarda (H), LASK (A)

Per le altre due competizioni UEFA, Europa League e Conference League, anche i sorteggi si svolgono questa settimana, entrambi alla stessa ora venerdì 28 agosto alle 13:00 CEST, 12:00 BST. I calendari degli calendari di Europa League e Conference League saranno pubblicati entro e non oltre domenica 30 agosto.