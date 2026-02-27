Sorteggio UEFA Champions League: annunciati i rivali per gli ottavi di finale

HQ

Il sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League si è svolto venerdì mattina a Nyon, in Svizzera, in un evento dal vivo che è andato corto e diretto.

Finalmente conosciamo i rivali per gli ottavi di finale di Champions League, che si giocheranno il 10/11 marzo e il 17/18 marzo, così come per il tabellone completo fino alla finale, il che significa che possiamo prevedere quale potenziale rivale affronterà ciascuna squadra fino alla finale.

Come forse sapete, ogni squadra aveva solo due scelte, determinate dalla loro posizione nella fase di campionato. Alcuni erano più fortunati di altri...

Tabellone degli ottavi di finale della Champions League

Dopo una breve spiegazione su come funziona il sorteggio, Ivan Rakitić, che ha vinto la Champions League con il Barcellona nel 2015, è stato invitato a prendere i palloni. Questi sono i duelli (la prima squadra menzionata giocherà la gara di ritorno in trasferta, quindi City, Bayern Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Sporting e Barcellona giocheranno la gara di ritorno in casa).

Sentiero d'argento



Real Madrid vs. Manchester City



Atalanta vs. Bayern Monaco



Galatasaray vs. Liverpool



Paris Saint-Germain vs. Chelsea



Madrid/City affronteranno Atalanta/Bayern nei quarti di finale; e affronterà il vincitore di PSG/Chelsea vs. Galatasaray/Liverpool.

Sentiero blu



Atlético Madrid vs. Tottenham



Newcastle vs. FC Barcellona



Bayer Leverkusen vs. Arsenal



Bodo/Glimt contro Sporting Lisbona



Newcastle/Barça affronteranno Atleti/Tottenham nei quarti di finale; e affronterà il vincitore di Bodo/Glimt/Sporting vs. Leverkusen/Arsenal.

Cosa ne pensi dei duelli di ottavi di finale di Champions League?