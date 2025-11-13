Parigi attacca le cerimonie commemorative: orari e come guardarle

HQ

Giovedì 13 novembre 2025, la Francia commemora il 10° anniversario degli attentati di Parigi del 2015. La cerimonia si svolgerà nel Jardin du Souvenir, Place Saint-Gervais (4° arrondissement) e l'inizio è previsto per le 18:00 CET.

Per coloro che non potranno partecipare di persona, la cerimonia sarà trasmessa in diretta su France 2 e TF1. Inoltre, uno schermo gigante in Place de la République (11° arrondissement) permetterà al pubblico di seguire il tributo all'aperto.

L'evento durerà circa 1 ora e 45 minuti e riunirà sopravvissuti, famiglie delle vittime, funzionari eletti e membri dei servizi di emergenza. Dopo la cerimonia ufficiale, il giardino commemorativo rimarrà aperto dalle 20:30 alle 23:00 per i visitatori che desiderano rendere omaggio.

Per un tributo storico e commovente, sintonizzatevi su France 2 o TF1 alle 18:00 CET o visitate Place de la République per assistere alla cerimonia in diretta sullo schermo gigante. Inoltre, se ti trovi fuori dalla Francia, non preoccuparti. È possibile guardare le cerimonie commemorative anche online cliccando sul seguente link. Go!