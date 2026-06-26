Parigi limita la vendita di alcolici

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Gli ospedali nella capitale francese e dintorni, Parigi, sono quasi pieni a causa di un'ondata di caldo, e questo provoca alcuni effetti collaterali inaspettati, secondo The Guardian e YLE.

Il capo della polizia di Parigi, Patrice Faure, ha annunciato che il consumo e la vendita di alcolici saranno severamente limitati.

"Stiamo raggiungendo un punto di saturazione nelle strutture ospedaliere --- devo assicurarmi che la pressione diminuisca."

L'Europa occidentale è bruciata da un'ondata di caldo molto intensa. La Francia ha avuto ieri la giornata più calda mai registrata per il secondo giorno consecutivo. Le temperature nel paese sono state oltre i 40 gradi Celsius negli ultimi giorni.