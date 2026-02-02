Gamereactor

Paris Gentle Mates incoronati campioni Major I 2026 della Call of Duty League

L'organizzazione recentemente rinominata ha battuto la favorita locale in una finale estenuante.

HQ

Considerando i problemi che l'organizzazione Gentle Mates ha affrontato nelle Call of the Duty League nelle stagioni passate, essendo regolarmente una delle squadre con le peggiori prestazioni, è probabilmente una sorpresa che la squadra abbia appena superato una concorrenza molto dura per essere incoronata campione Major I.

Tenutosi in Texas e organizzati dalla squadra OpTic Texas, i recentemente rinominati Paris Gentle Mates sono usciti vincitori anche dopo essere inciampati vicino alla conclusione del torneo e aver perso una serie contro OpTic Texas nella Winner's Final. Questo significava entrare nel tabellone di eliminazione dove la squadra doveva sconfiggere FaZe Vegas per poter accedere alla Grand Finale e avere un'altra possibilità di affrontare OpTic Texas. Ha completato questo traguardo, e poco dopo si è ritrovato a sollevare anche il trofeo dopo aver sconfitto la squadra di casa in una partita tesa per 4-3 che è andata a favore della squadra europea.

Non ci sarà molto tempo per riposare nessuna delle squadre, poiché Major II presto darà il via alle qualificazioni, che inizieranno il 13 febbraio.

