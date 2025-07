Parker & Stone furious: South Park stagione 27 ritardata

HQ

I creatori di South Park, Trey Parker e Matt Stone, sono più che un po' infastiditi dalla fusione tra Skydance Media e Paramount Global. Il processo si è trascinato in modo significativo e ora sta causando un ritardo di diverse settimane per la premiere della 27a stagione di South Park.

In modo classico, il duo non ha esitato a sfogare la propria frustrazione. Su X (ex Twitter), hanno postato quanto segue:

"Questa fusione è uno spettacolo di merda e sta fottendo South Park. Siamo in studio a lavorare su nuovi episodi e speriamo che i fan riescano a vederli in qualche modo".

Potrebbe sembrare un'esagerazione, ma non dimentichiamo che South Park prospera sulla sua capacità di reagire rapidamente agli eventi attuali. Alla luce di ciò, anche poche settimane di ritardo possono fare un'enorme differenza.

Non vedi l'ora che arrivi la nuova stagione?