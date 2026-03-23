Parlando dei più grandi polpi videoludici con il direttore artistico e il direttore del gameplay per Darwin's Paradox!

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La scena moderna del platform con mascotte potrebbe essere presa dai nomi di un tempo. Mario, Kirby, Sonic e simili, ma c'è sempre spazio per un nuovo nome, e ci piacerebbe che fosse Darwin il polpo. Darwin's Paradox! sta arrivando tra poche settimane e, in vista del lancio del gioco il 2 aprile, abbiamo parlato con il direttore artistico Mikael "Mika" Tanguy e il direttore del gameplay Gilles Aujard dello studio ZDT riguardo a Darwin in persona, alle meccaniche del gioco, a quanto tempo ci vuole per completarlo e altro ancora. Buona lettura!

D: Darwin's Paradox! sembra diverso da tutto ciò che abbiamo visto nel gaming negli ultimi anni. Cosa ti ha attratto del concetto delle avventure di un polpo?

Mika: L'idea di un polpo come protagonista è nata da un sogno che ho fatto più di dieci anni fa—un polpo perso in un mondo industriale, che usa le sue abilità naturali per sopravvivere. I polpi sono creature affascinanti: intelligenti, adattabili e piene di personalità. Possono mimetizzarsi, infilarsi in spazi minuscoli e persino risolvere enigmi—qualità che li rendono perfetti per un gioco che fonde stealth, platform e narrazione. Volevamo creare qualcosa di fresco, giocoso e coinvolgente emotivamente, e un polpo ci ha dato la libertà di esplorare meccaniche e temi che sembravano davvero unici.

Gilles: Un polpo non è solo un personaggio; è una rivoluzione nel gameplay. La sua biologia ci ha permesso di reimmaginare lo stealth e il platforming in modi che risultano organici e intuitivi. Le abilità di Darwin—come arrampicarsi a 360 gradi, usare l'inchiostro in modo difensivo e mimetizzarsi—sono tutte radicate nel comportamento reale del polpo, ma le abbiamo amplificate per creare qualcosa di cartoonesco, divertente e sorprendente. È raro trovare un protagonista che detti così perfettamente il design del gioco, e Darwin ha fatto proprio questo.

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D: Cosa può dire del personaggio di Darwin? Che tipo di polpo controlliamo nel gioco?

Mika: Darwin è un'Octopoedia ceruleanus—una specie immaginaria che abbiamo creato per riflettere la sua intelligenza, adattabilità e fascino. Non è un eroe tipico; È vulnerabile, intelligente e pieno di personalità. Visivamente è espressivo e caricaturale, ma i suoi movimenti e le sue abilità sono radicati nel realismo. È un sopravvissuto, che usa la sua intelligenza e i suoi talenti naturali per muoversi in un mondo che gli è ostile. I giocatori si connetteranno con la sua resilienza e il suo umorismo, che lo rendono facile identificarsi nonostante sia un polpo!

Gilles: Darwin è un supereroe naturale. Non è un soldato né un guerriero—è un piccolo polpo ingegnoso che prospera superando i nemici in astuzia. Le sue abilità sembrano istintive, ma aprono possibilità creative per il gameplay. Che stia arrampicandosi sui muri, spruzzando inchiostro per distrarre i nemici o mimetizzandosi per nascondersi, ogni azione è legata al suo personaggio. È un eroe che incarna l'adattabilità, ed è proprio questo che lo rende così divertente da interpretare.

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D: Nella demo era chiaro che Darwin aveva molti poteri, come il mimetismo. Quali altre abilità possiamo sbloccare?

Gilles: Le abilità di Darwin si evolvono man mano che i giocatori progrediscono. Oltre al mimetismo, può usare l'inchiostro in modi creativi—come creare una cortina di fumo per ripararsi dai nemici o accecare telecamere di sicurezza. I suoi tentacoli gli permettono di arrampicarsi su qualsiasi superficie, di infilarsi in spazi stretti e persino di manipolare oggetti nell'ambiente. Abbiamo progettato queste abilità per farle sembrare organiche e versatili, così i giocatori possono sperimentare e trovare nuove soluzioni a enigmi e sfide stealth. Ogni abilità si collega al personaggio di Darwin e ai temi del gioco di adattabilità e resilienza. Volevamo che ogni abilità sembrasse un'estensione naturale di chi è Darwin.

D: Ho anche notato che un costume che indossa Darwin è un omaggio a un certo maestro della furtività. Ci sono molti costumi da equipaggiare nel gioco?

Mika: Sì! La demo presentava una skin speciale "Sneaky Snake" come omaggio divertente alla nostra collaborazione con Metal Gear Solid, e quel costume sarà disponibile nel gioco completo. I giocatori che preordineranno il gioco riceveranno anche due skin bonus esclusive, create come ringraziamento speciale per i primi sostenitori. Abbiamo incluso anche altri costumi che riflettono la personalità di Darwin e l'umorismo del gioco. Questi outfit non sono solo cosmetici: sono un modo per celebrare il percorso di Darwin e dare ai giocatori la possibilità di personalizzare la propria esperienza. Aspettatevi un mix di design giocosi, nostalgici e persino assurdi!

Gilles: I costumi sono il nostro modo di aggiungere un livello di divertimento e creatività al gioco. Sono un omaggio ai generi e ai personaggi che ci hanno ispirato, ma riflettono anche l'adattabilità di Darwin.

D: Darwin's Paradox è un'avventura che sembra perfetta per un film d'animazione, ma spero che duri più di un'ora e 30 minuti. Quanto dura approssimativamente una partita al gioco?

Gilles: Una tipica partita di Darwin's Paradox! richiederà circa 5-7 ore, a seconda di quanto tempo i giocatori passano a esplorare, risolvere enigmi e scoprire segreti. Il gioco è progettato per essere rigiocabile, con aree nascoste e collezionabili che incoraggiano i giocatori a rivisitare i livelli. Volevamo creare un'esperienza che sembrasse cinematografica ma che offrisse la profondità e la sfida di un'avventura a tutti gli effetti.

Mika: Il ritmo è accuratamente costruito per bilanciare tensione, esplorazione e umorismo. Abbiamo strutturato il gioco in modo che i giocatori possano prendersi il loro tempo per immergersi nell'atmosfera o tuffarsi direttamente nell'azione. Il mondo è ricco di dettagli, e speriamo che i giocatori vogliano tornare per scoprire tutto ciò che il viaggio di Darwin ha da offrire.

D: Abbiamo visto parecchi polpi nel mondo dei videogiochi nel corso degli anni. Cosa pensi renda questo animale una scelta interessante per un protagonista?

Mika: I polpi sono intrinsecamente affascinanti—sono intelligenti, misteriosi e pieni di sorprese. La loro biologia si presta perfettamente al gameplay: mimetismo, difesa contro l'inchiostro, movimento agile e capacità di problem solving. Ma oltre alle meccaniche, i polpi hanno un fascino unico. Possono essere allo stesso tempo divertenti, inquietanti e teneri, il che ci lascia molto spazio per giocare con il tono e la narrazione. Darwin non è solo un personaggio; È un simbolo di resilienza e creatività, che lo rende speciale nel mondo dei videogiochi.

Gilles: Un protagonista polpo ci permette di esplorare i temi dell'adattamento e della sopravvivenza in modo fresco e organico. Le abilità di Darwin non sono solo strumenti—sono estensioni del suo carattere. I giocatori non controllano solo un eroe; Incarnano un polpo, con tutta la fluidità e l'ingegnosità che comporta. È una prospettiva rara nel gaming, ed è ciò che rende Darwin's Paradox! così speciale.

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D: Il mondo sembra essere stato invaso dagli alieni nel Paradosso di Darwin. Gli esseri umani ne sono consapevoli, e spetta a Darwin salvare la Terra?

Mika: Gli alieni in Darwin's Paradox! rappresentano una minaccia esterna. Gli umani in questo mondo sono in gran parte ignari della vera natura degli alieni, poiché gli invasori operano dietro le quinte, manipolando industrie e ambienti. Il viaggio di Darwin non riguarda solo la fuga; si tratta di scoprire la verità e, a modo suo, di ostacolare i piani degli alieni. Pur non essendo un eroe convenzionale, le sue azioni influenzano e sfidano significativamente l'ordine stabilito.

Gilles: Il ruolo di Darwin riguarda più la sopravvivenza che il salvare il mondo in senso ampio. La sua storia è personale: è un estraneo che lotta per tornare a casa, e la sua lotta rispecchia il tema più ampio della capacità della natura di adattarsi e prosperare anche in condizioni ostili. Il gioco non mette il peso del mondo sui suoi tentacoli, ma il suo viaggio è una potente dichiarazione di ingegno e speranza.

D: Come prende Darwin's Paradox la formula classica del platform avventura e la porta nell'era moderna?

Gilles: Abbiamo preso gli elementi fondamentali dei platform classici—movimento preciso, enigmi ambientali ed esplorazione guidata dalla narrazione—e li abbiamo infusi con tecnologia moderna e sensibilità di design. Darwin's Paradox! usa Unreal Engine per creare un mondo che sembra vivo, con illuminazione dinamica, animazioni fluide e transizioni fluide tra gameplay e cinematic. Abbiamo anche dato molta importanza a rendere il gameplay organico e intuitivo, con ogni nuovo ambiente che introduce naturalmente nuove meccaniche durante l'avventura. Ogni evoluzione del gameplay è accuratamente intrecciata nel mondo e nella narrazione, assicurando che le nuove abilità e interazioni risultino sempre significative, giustificate e perfettamente collegate al percorso di Darwin. Il risultato è un gioco che onora il passato mentre spinge il genere avanti.

Mika: Visivamente, abbiamo mescolato fascino cartoonesco a profondità cinematografica, ispirati a classici come Looney Tunes e giochi moderni come Inside e Ori. La prospettiva 2.5D ci permette di controllare strettamente il ritmo e la narrazione, creando un'esperienza lineare ma immersiva. Abbiamo anche rimosso gli elementi tradizionali dell'interfaccia utente per approfondire l'immersione, così che i giocatori si sentano parte del mondo di Darwin piuttosto che semplicemente giocare.

D: Darwin e Steven il Gabbiano andranno mai d'accordo?

Mika: (ride) Steven il Gabbiano è il nemico di Darwin. Il loro rapporto è un misto di rivalità e divertimento comico. I giocatori dovranno vedere con i propri occhi come si sviluppa la loro storia!

Gilles: Steven è lì per aggiungere umorismo e contrasto al percorso di Darwin. Le loro interazioni sono caotiche, ma fanno parte di ciò che rende il mondo di Darwin's Paradox! così vibrante. Dovrai giocare per scoprire se vanno mai davvero d'accordo—ma aspettati molte risate lungo la strada!

Darwin's Paradox! uscirà il 2 aprile per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch.