Parlando di AI e Lovecraft con il direttore del gioco Tommaso Nuti Cthulhu: The Cosmic Abyss

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Recentemente, abbiamo avuto l'opportunità di giocare a una buona parte di Cthulhu: The Cosmic Abyss. Dopo aver assaporato il nuovo gioco d'avventura di Big Bad Wolf, siamo rimasti catturati come un archeologo da un artefatto che avrebbero decisamente dovuto lasciare invariato. E così, quando si è presentata l'opportunità di parlare con il direttore del gioco, Tommaso Nuti, ovviamente abbiamo colto al volo l'occasione. Qui sotto puoi leggere la nostra intervista completa con Nuti, che parla di IA, storie lovecraftiane, di come puoi affrontare gli orrori che affronterai in Cthulhu: The Cosmic Abyss e di quanto tempo ci vuole per sfuggirne.

D: Quali storie lovecraftiane sono state le principali ispirazioni per il gioco?

Nuti: "Abbiamo tratto ispirazione da molti racconti lovecraftiani adattando il mito. Il nostro obiettivo era meno raccontare una storia specifica e più usare il lore più ampio per costruire un senso di continuità all'interno di questo universo. Naturalmente riconoscerete elementi da Il richiamo di Cthulhu, così come da L'ombra sopra Innsmouth e L'Inquietante dell'Oscurità. C'è anche un altro racconto di culto che ci ha ispirati, anche se preferirei non rivelarlo ancora per mantenerlo una sorpresa!"

D: Come possono i giocatori affrontare gli orrori che affronteranno nel gioco?

Nuti: "Vogliamo metterti nei panni di un investigatore occulto che esplora un universo completamente al di là della sua comprensione. Per questo motivo, abbiamo escluso il combattimento fin dall'inizio. Tuttavia, l'assenza di combattimento non significa l'assenza di pericolo.

Molte cose possono ucciderti in R'lyeh, che siano le rovine stesse o le creature che le abitano. Nessuna arma convenzionale sarà d'aiuto qui. Solo i tuoi strumenti e la tua intelligenza ti permetteranno di andare avanti e portare a termine l'avventura. Per sopravvivere, dovrai comprendere le regole che governano questo mondo, sia accettandole sia trovando modi per ingannarle.

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Così, l'orrore è presente in ogni aspetto dell'esperienza, creando un'atmosfera che a volte può risultare cupa e affascinante in altre volte, ma sempre intrisa di mistero e ignoto. Il nostro obiettivo era avvicinarci all'orrore cosmico nel suo senso più puro, dove il terrore nasce dall'affrontare un mondo che supera l'umanità in ogni possibile modo."

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D: Il modo in cui l'IA viene rappresentata nel gioco è come speri di vederla usata in futuro?

Nuti: "È una domanda affascinante. Devo precisare che questa è un'opinione molto personale, che va oltre il mio ruolo di Game Director a Big Bad Wolf.

La mia speranza principale è che l'IA aiuti ad accelerare grandi scoperte in medicina e scienza, contribuendo infine a preservare sia la nostra salute che il nostro mondo.

Per fare un esempio concreto legato al gioco, l'IA è integrata direttamente nel cervello del personaggio. Noah lo usa per 'ping-pong' idee, estrarre informazioni e analizzare le prove. In questo senso, rappresenta un'evoluzione logica dei suoi strumenti investigativi. Tuttavia, quando si tratta di rapportarsi con le persone, è importante preservare il proprio giudizio e agire di conseguenza. A mio avviso, ci sono norme di base che l'IA può sostenere, ma il buon senso dovrebbe rimanere umano.

Da un punto di vista professionale, vedo l'IA come uno strumento potente che deve sempre essere bilanciato con la supervisione umana. Lo stesso vale nei campi creativi, dove gli esseri umani dovrebbero rimanere al centro di ogni progetto. L'IA può aiutare a dare vita a concetti ambiziosi, ma le questioni relative al copyright devono ancora essere risolte per evitare un'industrializzazione dell'arte senza anima.

Più in generale, la società dovrebbe affrontare l'IA con cura e attenzione. È importante imparare le basi prima di affidarsi allo strumento, proprio come imparare a contare prima di usare una calcolatrice. Alla fine, avere un 'super-cervello' a disposizione non dovrebbe portarci a spegnere il nostro."

D: Quanto dura in media una run di Cthulhu: The Cosmic Abyss ?

Nuti: "In media, completare l'avventura richiederà tra le 12 e le 15 ore, a seconda della modalità di difficoltà scelta e di quanto profondamente ogni giocatore decida di coinvolgersi nell'indagine. Per darti un po' più di dettagli, il nostro gioco premia la curiosità sopra ogni cosa. La profondità della tua indagine determina in ultima analisi la durata dell'esperienza.

In ogni capitolo, i giocatori sono liberi di investigare in aree aperte. Se decidi di seguire una pista ignorando certi indizi o parti della mappa, progredirai più velocemente. Tuttavia, questo può portare a conclusioni affrettate, che possono portare a decisioni sbagliate e aumentare il livello di corruzione.

D'altra parte, prendersi il tempo per esplorare ogni angolo e scoprire i tanti misteri nascosti in ogni livello ti permetterà di fare scelte più informate e proteggerti meglio. Questo è il nostro modo principale per estendere l'esperienza. Parallelamente, i giocatori possono cercare componenti di potenziamento per il proprio equipaggiamento. Questi componenti sono accuratamente nascosti in tutto l'ambiente, aggiungendo una dimensione di caccia al tesoro all'avventura."

D: Quanti finali ci sono per i giocatori da trovare?

Nuti: "Il gioco presenta sei diversi epiloghi da scoprire per i giocatori, oltre ai vari modi in cui le indagini possono essere risolte durante l'avventura."