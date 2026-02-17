Parliamo con Ghost Ship Publishing di come trasformare Deep Rock Galactic: Survivor in un eSport coinvolgente

HQ

Quando pensiamo agli eSports, spesso pensiamo a grandi MOBA, sparatutto o picchiaduro, ma con la crescita dell'idea di event gaming e competitivo, sempre più titoli hanno trovato il modo di farci battere il cuore e farci alzare dalla sedia. All'inizio, le iniziative di Deep Rock Galactic: Survivor negli eSport erano più una parodia, ma ora sono molto reali, e abbiamo parlato con Alex Skronski, responsabile della pubblicazione e del marketing di Ghost Ship Publishing, su cosa rende unico questo gioco.

"Penso che la cosa che mi entusiasma di più quando guardo gli incontri sia che non è un incontro di boxe o wrestling in cui due persone si sfidano," disse Skronski. "È una gara. È qualcuno che si spinge al limite, sapendo che qualcun altro è proprio accanto a lui. Non possono permettersi di perdere di vista come si stanno spingendo al meglio di sé."

Skronski ha anche spiegato come la natura del roguelike giochi a suo favore, creando scenari che nemmeno gli sviluppatori avrebbero mai previsto. "E la natura del gioco è che ci sono molti elementi casuali," continuò. "Giocano lo stesso seed testa a testa, ma ci sono molti elementi casuali durante la run che rendono tutto molto imprevedibile sia per il pubblico che per noi."

