Parliamo con l'unico sviluppatore dietro il gioco in stile Alan Wake The Pines

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Può essere incredibilmente difficile tenere il passo con la raffica di titoli di gioco che vengono annunciati e rilasciati quasi quotidianamente. Gli strumenti di sviluppo moderni sono facilmente disponibili e più facili da usare che mai, motivo per cui sempre più persone desiderano raccontare storie uniche attraverso sistemi di gioco inequivocabili.

Oggi mettiamo in luce un gioco che, in mezzo al diluvio di annunci di giochi, è comunque riuscito a catturare la nostra attenzione. The Pines proviene dal team olandese Studio Abattoir, ma più nello specifico, è sviluppato da un solo uomo, Kevin Jochems, e anche se ha molta esperienza nell'industria cinematografica, questo è il suo primo gioco.

In The Pines, interpreti Walker, che viene mandato in una clinica terapeutica remota per guarire, ma che si trasforma rapidamente in un incubo. Quello che segue è quello che Jochems descrive come un "vero RPG" con equipaggiamento, alberi delle abilità e scelte di dialogo che modellano il paesaggio e gli abitanti di questa piccola comunità di villaggio in stile Twin Peaks.

Abbiamo parlato con l'unico sviluppatore riguardo al gioco e potete vedere l'intervista completa qui sotto.

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Gamereactor: La maggior parte delle persone è rimasta molto sorpresa dai valori produttivi di questo trailer, e noi abbiamo certamente pensato: "Da dove diavolo viene tutto questo?2

Jochems: "Quindi voglio essere immerso in un mondo, e sento che se scegliessi uno stile più semplice, il mondo non sarebbe così interessante - almeno per la storia che sto cercando di raccontare."

Gamereactor: I valori di produzione sono sicuramente altissimi, senza dubbio. Ma forse ancora più interessante è il livello di ambizione qui. Puoi raccontarci un po' di che tipo di gioco stiamo affrontando qui? E come siete arrivati a questo particolare quadro?

Jochems: "Pines è un RPG. Voglio davvero che il giocatore diventi l'Edward Walker che vuole diventare. Ma molto presto nello sviluppo, quando cercavo ancora di capire la storia, ho pensato all'idea di un gioco open-world davvero oscuro. Hai un personaggio, e lui è in una città, e deve tenere segreto che è... beh, che è un serial killer - ma è stato davvero difficile da realizzare. Quindi si è evoluto in questo, ma la libertà RPG è ancora lì. Il giocatore può essere un buon detective, può essere un cattivo detective, ma può anche essere un completo psicopatico."

Gamereactor: Quali strutture tradizionali di RPG si trovano qui? Parli molto di libertà, ma come si manifesta? Costruisci la tua narrazione?

Jochems: "Sì, sì, sì, sicuramente. Ad esempio, nel gioco si dice che puoi esplorare un allevamento di maiali. Questo è quello che chiamerei 'contenuto secondario', e solo per quell'incontro ci sono quattro diversi esiti. E uno degli esiti è che attiva il 'Sistema Stalker', per così dire."

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Selve byen lader til at være åben.

Gamereactor: Ok, quindi modi specifici per il giocatore di plasmare la narrazione, fatto. Come si inserisce questo nel mondo aperto? Quanta libertà ha il giocatore, dal punto di vista strutturale?

Jochems: "È davvero aperta. Il gioco inizia con Edward Walker che ha una conversazione con il suo terapeuta, che è anch'essa presente nel trailer. Ma è anche uno dei primi momenti in cui i giocatori possono fare delle scelte, come in Fallout 3 dove l'esame è all'inizio. Non è del tutto così, ma è anche un momento in cui crei il tuo personaggio. E hai una conversazione con il tuo terapeuta in cui ti fa domande, e le tue risposte influenzeranno che tipo di personaggio sei nel gioco.

"Da lì vai a Pines. E Pines non è un mondo enorme, ma è piuttosto grande - soprattutto per uno sviluppatore solitario - da riempire di contenuti. E il gioco inizia al ritiro, che funge da 'cosa normale'. E a un certo punto della storia, i cancelli della città si aprono, e poi c'è l'area intorno alla foresta. Ed è aperto all'esplorazione."

Gamereactor: Questo sta davvero iniziando a sembrare un RPG open-world. Quindi portiamo la cosa all'estremo assoluto: c'è bottino? Hai un inventario?

Jochems: "Sì, avete armi, vestiti e set diversi, tutti con statistiche diverse."

Gamereactor: Quindi un RPG con un mondo semi-aperto, bottino, scelte di dialogo - sta iniziando a sembrare enorme. Potresti forse approfondire un po' questo contesto? La maggior parte delle persone sembra indicare giochi come Alan Wake e storie come Twin Peaks.

Jochems:"In realtà, non è che sia derivato da Twin Peaks - è solo che sembra un ottimo quadro: qualcuno arriva in un luogo sconosciuto e misterioso e scopre tutte queste intrighe insieme allo spettatore e al giocatore. È un ottimo modo per inquadrare una narrazione, vero? È solo una classica storia del 'pesce fuor d'acqua'.

"Penso nel mondo. E ovviamente è già stato fatto—forse anche BioShock—è anche una storia di pesce fuori dall'acqua. Ma il tono mi sembra unico. Ad esempio, alcune delle piccole sequenze di dialogo nel trailer con le persone in casa. O una donna seduta davanti alla porta. È un'atmosfera sinistra che mi sembra molto nuova. Non ricordo bene che sia stato presentato così altrove. Una grande influenza è stata Alan Wake, e anche la città. Ricordo che in Alan Wake 1 giravo per cercare quelle piccole radio e così via. Quindi Alan Wake è una grande influenza. Penso che ciò che rende unico sia la miscela tra i generi: un vero RPG con abilità e... e orrore."

Et stort fokus lader til at være de her efterforskninger, som du selv kan følge til dørs.

Gamereactor: Quando lo descrivi, sembra un progetto enorme. Lo fai tutto da solo?

Jochems: "Sì - e quello che hai detto all'inizio, "da dove viene tutto questo", sono stato io per tre anni nel mio seminterrato a pensare al gioco. E stasera, prima di fare il trailer, ho detto alla mia ragazza: "spero che qualcuno se ne accorga", perché ci ho dedicato molto tempo. E ho pensato che se solo due persone pensavano che potesse essere divertente, forse non ne valeva la pena. Ma alla fine non è stato così."

Gamereactor: Se torniamo a Twin Peaks come altro esempio: se c'è una cosa che penso molti associno a Twin Peaks, è questo mix molto onesto di elementi - elementi drammatici, scene divertenti e momenti toccanti. Sembra che ci sia una bellezza nell'orrore e nel mistero. È questo che vuoi raggiungere?

Jochems: "Sì, assolutamente. Ho sempre realizzato cortometraggi, e erano piuttosto cupi e umoristici. Devo trattenermi per non esagerare con l'umorismo, perché è anche horror—quindi non voglio sminuire l'orrore. Voglio davvero tenerli separati."

Der er rigeligt at udforske, og efterforske.

Gamereactor: Stai cercando un 'horror intenso' o è più un'atmosfera che ribollente?

Jochems: "Ci saranno sicuramente momenti in cui ti spaventerai, sicuramente, ma per quanto riguarda la natura dell'atmosfera, non ci saranno molti jump scare a buon mercato.

"Quindi supponiamo che tu abbia fatto una missione e l'hai fatta nel modo sbagliato o giusto, qualunque cosa - ma poi quell'uomo dell'incontro diventa uno stalker, se n'è andato dal punto d'incontro, e sai che ti sta inseguendo attraverso la foresta. E poi fa buio. Senti dei passi dietro di te. Quindi, sì - è lì che vive davvero l'orrore, credo."

Gamereactor: Quindi ci hai lavorato da diversi anni da solo, e ora l'hai mostrato al mondo. Puoi raccontarci qualcosa su come intendi lanciarlo? Qual è la tua strategia?

Jochems: "Al momento, non farò accesso anticipato. Avrà sicuramente playtest chiusi, ma vorrei lanciarlo il più possibile completato. Paghi una volta e ottieni il pacchetto completo. Mi piacciono molto anche le cose che CDPR o Hello Games fanno, ad esempio, con aggiornamenti gratuiti di contenuti."

Gamereactor: E allora, se un proprietario di piattaforma ti contattasse? Saresti interessato al supporto, anche se dovessi cedere un po' di controllo?

Jochems: "Sto trattando con editori, ma è tutto molto presto. Non credo che vorrei rinunciare al controllo creativo sul gioco. Anche se sono sicuramente aperto a nuove idee se rendono il gioco migliore. Ma a questo punto non sto affrettando nessuna decisione. Ma sì, il supporto è sicuramente benvenuto se può aiutarmi a migliorare il gioco.

"Mi servirebbe un po' di aiuto, perché sono molto nuovo nel mondo dei giochi. Ho giocato ai videogiochi per tutta la vita; Non ne ho mai fatto uno, quindi sono davvero alle prime armi. Ma non credo di aver bisogno di aiuto per finire il gioco. Penso di aver passato due anni a costruire i sistemi: un buon sistema di inventario, un sistema di combattimento, tutte queste cose - dialoghi, sistema di missioni - e ora posso produrre contenuti abbastanza rapidamente. Sì, quindi preparo qualcosa, la testo, chiedo a un amico di venire a provarla, e lui dice che fa schifo, e poi la tolgo. Abbastanza semplice."

Du har også mulighed for at infiltrere lokationer, der ikke ellers ville byde dig velkommen.

Gamereactor: Ora che sei qui a lavorarci per lunghi periodi di tempo, qual è la tua opinione sugli strumenti di IA nello sviluppo di giochi? È qualcosa che hai provato? Ci sono punti di forza e debolezze? A che punto sei con questo nel tuo processo?

Jochems: "Le uniche cose per cui uso l'IA sono l'apprendimento e qualche test. Quindi se - diciamo che devo capire come fare da modella con i vestiti? Come posso modificarlo su un personaggio? Poi chiedo all'IA di fare un po' di ricerca su questo, poi l'IA trova tutti i link, e io posso guardare i tutorial e vedere come funziona tutto. Quindi è come una banca delle conoscenze. Principalmente perché non devo cercare per quattro ore per trovare quello che cerco.

"In termini di IA generativa, non ci penso molto. Penso che la gente possa sempre capirlo. Personalmente, se ricevo un'email da qualcuno, posso capire subito se è IA o meno. Quindi penso: "OK, perché non ti sei preso il tempo di scrivermi una email?"

"Ma poi ci sono i test. Per quanto riguarda i dialoghi, avere l'IA che mi legge il copione ad alta voce mi fornisce un feedback critico. Quando qualcosa viene letto ad alta voce, il tono è completamente diverso. È davvero tutto qui."

Gamereactor: Quanto possiamo aspettarci che il gioco duri una volta finalmente finito?

Jochems: "Dipende davvero dal giocatore, ovviamente. Perché continuo a venire con idee divertenti, e penso che potrebbe essere una storia secondaria divertente che il giocatore può raccontare. Spero che la storia principale sia di circa otto ore, forse? E sì, più 20 ore di attività secondarie? Sì, certo. Penso forse 25-30 ore se fai quasi tutto."

The Pines sembra quindi essere un progetto di gioco unico, entusiasmante e infinitamente ambizioso, e non vediamo l'ora di seguirlo fino al lancio.