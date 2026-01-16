Parliamo con Razer di come Project Motoko si distingua dagli altri dispositivi indossabili AI

HQ

Al CES di quest'anno, Razer ha rivelato che stava entrando nel mondo dei dispositivi indossabili AI con il progetto Motoko. Invece di darci un altro paio di occhiali AI, però, Motoko è essenzialmente un visore Barracuda potenziato, con telecamere che permettono di vedere l'ambiente circostante nel miglior modo possibile.

Parlando con la product marketing manager Paige Sander al CES, abbiamo chiesto perché Razer abbia scelto l'opzione cuffie nel design di Motoko. "Quello che hanno già ottenuto con gli smart glasses è incredibile, ma quando lavori su un fattore di forma così piccolo, naturalmente incontrerai delle limitazioni," spiegò sander.

"Alcuni dei principali sono poca durata della batteria, superfici UI limitate. Sono anche limitati al modello Meta AI. Quindi questo porta davvero le cose a un livello superiore per quanto riguarda la durata della batteria, un formato universale compatibile con tutti, senza barriere all'ingresso per indossarla e iniziare a farla sfaccettare. Quindi pensiamo che sia una naturale evoluzione per il mercato dell'IA indossabile."

Project Motoko potrebbe provenir da un'azienda che associamo principalmente al gaming, ma ha molti più casi d'uso che semplicemente aiutarti a ottenere un doppiaggio qua e là. Per maggiori dettagli su cosa può fare esattamente questo dispositivo indossabile AI per te, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: